"Yo sigo creyendo y el que no crea, que se salga del barco"

-Juan Pedro, ¿qué análisis hace del partido?

-Teníamos mucha ilusión y esperanza en ganar, en darle una alegría a la afición y continuar la racha sin perder y romper la de no ganar en casa. La verdad es que ha sido un partido duro, muy difícil. Ellos nos han generado varias ocasiones, nosotros quizá nos hemos acercado al empate, pero si somos justos sí han merecido la victoria. Han estado en muchas acciones por encima de nosotros, sobre todo en el primer tiempo, en duelos, en intensidad y se han encontrado con un gol en una falta directa. Han estado por encima de nosotros. ¿Que hemos podido empatar? Pues claro. ¿Que lo hemos intentado, algunas veces con más corazón que cabeza? También. Pero nos ha faltado un poco para estar al nivel de ellos, que han estado superiores.

-¿Dice adiós el equipo al play-off? ¿Hay que empezar a mirar abajo teniendo en cuenta que esta temporada pueden caer dos o tres equipos más de los tres que bajan por los arrastres?

-Nosotros no podemos pensar en eso. Nos quedan seis partidos, son 18 puntos, cada vez es más difícil creer, pero yo sí sigo creyendo. Hacía mucho tiempo que no pasaba por este pasillo y he recordado muchas cosas, muchas vivencias y yo no voy a renunciar a creer. El que no crea o el que piense que no podemos estar, que se salga del barco. Los demás, los que creamos, seguimos empujando e intentándolo, que no es fácil, es muy complicado, pero no nos queda otra, mientras hay vida hay esperanza.

-Después de recibir el gol, la gente de la grada se ha empezado a poner nerviosa, ha habido algún pito a futbolistas. ¿Cómo le sienta mentalmente al equipo ponerse por detrás en el marcador?

-Hay un momento tras el gol en el que entramos en precipitaciones, por querer agradar hemos hecho las cosas mal y es la fase del partido que menos me ha gustado. Han sido 10 o 12 minutos, hasta el final del primer tiempo. Pero luego hemos hecho cosas muy buenas y la afición ha estado de 10, sinceramente. Ha aguantado el segundo tiempo, ha intentado empujar y cuando ha acabado el partido ha pitado. Me parece correcto porque se esperaba una victoria. Estamos muy jodidos al igual que ellos, pero han respetado ese mensaje de que no perjudicarnos con críticas durante el juego y al final, con todo el derecho, nos ha dado la pitada porque hoy el Xerez Club Deportivo tenía que haber ganado.

-Ha habido varias jugadas polémicas. Un penalti antes de acabar la primera mitad que desde fuera parece muy claro y también una mano en la segunda parte de un defensa siendo el último jugador. ¿Cree que la actuación arbitral ha influido en el partido y si eso también desquicia al futbolista dentro del campo?

-Lo primero, no suelo hablar de los árbitros; lo segundo, tampoco es buscar argumentos para justificar una derrota; y lo tercero, pues me sorprende que el linier de nuestra banda le diga que es mano clara, además era la segunda amarilla, y el árbitro por iniciativa propia pita falta. Es llamativo. Cuando no te marcan en el último minuto, arbitrajes que no nos favorecen, ya no digo que no te perjudiquen... son tantas cosas que te restan que no te llegan para ganar un partido.

-¿Cree que tiene identificados los problemas o los motivos por los que no llegan los resultados?

-Venimos de dos años de jugar play-off, de estar arriba, de ganar muchos partidos y además ganando sometiendo a rivales, con posesión de balón, jugando bastante bien, haciendo goles... La gente, todos y yo el primero, se acostumbra a eso y no te acuerdas de cuando has estado mal o lo que cuesta ganar un partido. Este año las cosas no empezaron bien y hemos tenido esa losa, esa ansiedad, presión y necesidad de puntuar desde muy pronto. Entiendo que ahora sí sucediera porque hay poco margen, pero antes ¿por qué ha sucedido? Por muchos factores, una plantilla nueva, sólo han repetido pocos jugadores, nuevo entrenador con Paco, luego Juan Carlos, cada uno con sus ideas, factor suerte, arbitrajes... todo influye. Pero el equipo, sobre todo en el segundo tiempo, es esfuerzo y ganas e intensidad, ir a por el partido sí lo ha tenido, con más o menos acierto y con más corazón que cabeza, pero no les puedo reprochar absolutamente nada.