Juan Pedro: "Estoy convencido de que daremos mucha guerra en Segunda RFEF"

Juan Pedro Ramos, segundo entrenador del Xerez CD, está pendiente de una llamada del club para renovar como integrante del cuerpo técnico. El Pirata ejerce en el club un papel importante porque además de formar parte del equipo de trabajo de José Carlos Romero Checa se encarga de otras funciones administrativas, confiesa que la clave del ascenso esta temporada estuvo en la capacidad del entrenador para exprimir a los jugadores, habla de lo que espera la próxima campaña en Segunda RFEF y reconoce que si no se hubiera ascendido se estaba planteando dejar el club.

Banquillo

Juan Pedro se tuvo que hacer cargo del equipo al final de la temporada pasada tras la destitución de Juan Carlos Gómez "casi en contra de mi voluntad", salvó al equipo y "si la temporada dura un poco más nos hubiéramos metido en play-off de ascenso", pero confiesa que su sitio, donde quiere estar, es de segundo. "Lo pasé bastante mal, sufrí. A mí en la vida me gusta hacer las cosas para disfrutar y pasarlo bien independientemente de los resultados, divertirte con lo que haces, pero como primer entrenador no lo digerí bien". Por eso, comenta que "en el sitio donde estoy es donde quiero estar. Tengo claro que si algún día soy de nuevo primer entrenador será en cualquier sitio menos en el Xerez CD, aquí no quiero ser entrenador, quiero ser segundo y seguir donde estoy a gusto". Y explica los motivos: "Mi intención es seguir todo el tiempo que pueda, en un segundo plano y seguir aprendiendo. El entrenador al final es la cabeza visible y yo con este equipo no sé gestionar bien las emociones y los sentimientos. Seré mejor o peor entrenador, yo me veo capacitado, pero en lo emocional no sé gestionarlo bien", reconoce.

Clave del ascenso

A la espera de renovar, echa la vista atrás para dar con la clave del éxito que ha llevado al club a Segunda RFEF: "El míster ha sabido exprimir a los jugadores en cada entrenamiento y cuando se da en cada entreno lo que ha dado este equipo luego rinde en el campo". ¿Se juega como se entrena? "Siempre, pero además el míster ha tenido un mensaje que ha sabido inculcar a los jugadores. Muchas veces se le da importancia al equipo titular, pero el éxito de los equipos buenos se debe a los que salen al campo y los que están detrás apretando. Cuando los suplentes y los no convocados dan un nivel muy alto en los entrenamientos hacen que todo el mundo esté en alerta. Si los suplentes no aprietan al final entra un acomodamiento, baja el ritmo de entrenamientos, la exigencia física y esa es la muerte de un equipo. El mérito este año es de todos, pero principalmente por el nivel de entrenamientos, porque los que han tenido menos minutos cada domingo son los que han apretado y no han permitido a nadie bajar el listón".

Temporada histórica

Después de siete temporadas, el Xerez CD por fin abandona la Tercera División y da un paso adelante más hacia su meta de regresar al fútbol profesional. El 'Pirata' confiesa que "si este año no se hubiese conseguido el ascenso me estaba planteando dejarlo porque son muchos años intentando dar este pasito adelante. Aunque sea un paso de gigante, para nuestra historia no deja de ser un paso pequeño para lo que queremos. Me estaba planteando seguir porque emocionalmente es mucho desgaste e incluso jugar los play-off hubiera sido una condena y está feo que lo diga porque tiene mucho mérito conseguir jugar un play-off".

A Segunda RFEF

Reconoce que todavía no se cree y apunta una de sus frases preferidas: "Cuanto más trabajo más suerte tengo. Este año se nos han venido de cara muchas cosas pero no ha sido ni casualidad ni suerte. En el fútbol es difícil encontrar la justicia y nosotros llevábamos muchos años haciendo un esfuerzo descomunal y mereciendo este premio. Este año se han ido puliendo cositas, el club ha crecido en lo institucional y en afición. Llevaba mucho tiempo sin ver a gente con la camiseta del Xerez por la calle y lo entiendo como un punto de inflexión. Cada ascenso tiene su importancia, pero históricamente somos un club que cuando más gente atrae metemos la pata y esta vez lo hemos conseguido, sabiendo aguantar el tirón aunque nos ha costado al final. Esperemos que esto sea el primer paso para devolverle a la ciudad lo que se merece con el escudo del Xerez Club Deportivo por delante".

El momento

Juan Pedro vio claro que el ascenso no se escapaba curiosamente en un partido que acabó con derrota en Chapín. El Deportivo venía de ganar en Utrera tras un fantástico partido, pero siete días después contra el Pozoblanco caía 1-2. "Ahí me di cuenta de que este equipo, con un jugador menos, contra un Pozoblanco que llevaba récord de partidos imbatido y una racha muy buena, un equipo muy trabajado e ideal para la categoría... Ahí empecé a creer después de perder como se perdió, cómo corrió el equipo, la sensación de decir esto no se nos puede escapar. Pero sobre todo, en cada entrenamiento y especialmente cada lunes cuando los titulares hacen un trabajo más suave y los que menos han jugado se la hace un trabajo compensatorio muy fuerte y ahí yo veía la capacidad del entrenador de exprimir a los jugadores. Ahí vi que este era nuestro año".

Ascenso virtual

El Deportivo vivió dos ascensos, el virtual contra el Gerena el domingo de Feria y el matemático en Espiel. El segundo entrenador azulino no las tenía todas consigo: "Lo del ascenso virtual... he visto tantas cosas. Yo utilizo siempre una frase, "de lo que me cuentan no me creo nada y de lo que veo, la mitad". Veía a la gente tan relajada... Hubiese sido algo muy raro, pero al final había que puntuar en Espiel y que no pasara nada raro en Lucena y hasta que no acabó el partido... Es un ascenso merecido, hemos sido un equipo que siempre intenta jugar, que ha ido siempre a ganar los partidos y eso incluso nos ha penalizado alguna vez; todos los equipos que nos han ganado han terminado pidiendo la hora porque este equipo nunca ha bajado los brazos, nunca se ha rendido. El Lucena nos lo ha puesto muy complicado hasta última hora, pero hemos sido merecedores de ser campeones. Ahí están los números".

Masa social

Casi 80.000 aficionados pasaron por Chapín esta temporada en los 17 partidos de local. La recuperación de la masa social es un hecho. Juan Pedro comenta que "teníamos a la bestia dormida y sólo hacía falta un empujoncito a toda esa masa que estaba en duda o reacia a volver a Chapín. Este año ha servido para volver a levantar a la gente. Yo he tenido la suerte de haber vivido dos ascensos como jugador y para mí igual de importante que fue ascender por primera vez en la historia a Primera División es este ascenso, lo vamos a recordar como el punto de inflexión donde la ciudad de Jerez va a volver a volcarse con el Xerez Club Deportivo y eso para nosotros es muy importante porque la masa social te da un plus en estas categorías".

Segunda RFEF

Ahora toca competir en una categoría nueva para el Deportivo como es la Segunda RFEF, pero con qué objetivos: "Cada categoría tiene su peculiaridad. Entiendo que en el fútbol haciendo lo correcto, entrenar, cuidarse, trabajar siempre en favor del equipo, al final vamos a competir en una categoría igual que difícil que otra porque los equipos y presupuestos están ahí. Tenemos que hacernos grandes, intentar seguir haciendo las cosas bien con el apoyo de nuestra afición y estoy convencido de que vamos a dar mucha guerra en la categoría que sea". Y qué mensaje se trasladará: "Entiendo que uno es el que se tenga que decir de cara a los aficionados; otro el mensaje del club y otro el mensaje que el entrenador quiera transmitir dentro del vestuario, que eso queda entre nosotros. Poner el listón muy alto no facilita cumplir los objetivos. Entiendo que es nuestro primer año en la categoría y que no podemos renunciar a nada porque somos el Xerez y entiendo que esta categoría se nos tiene que quedar pequeña, pero también necesitamos un proceso de adaptarnos, ir creciendo como club y lo que tenga que llegar que pase pero de una forma natural. Tenemos que ir poco a poco poniendo las piedras para soñar con volver a ascender de categoría".

Y como ejemplo, señala que "ahí están los clubes históricos que luego han podido dar el salto, hay muchos espejos donde mirarnos, el mismo Ceuta, para saber que no será fácil pero tampoco una locura pensar en ascender la próxima temporada, pero siempre con la calma y la serenidad que tienen que tener las personas de fútbol, los aficionados son más eufóricos, pero nosotros que somos los que llevamos las riendas tenemos que tener los pies en el suelo, mucho trabajo y mucha dedicación y esperar que nos llegue el premio cuando tenga que llegar".