"Tenemos una deuda pendiente con la afición, debemos cerrar el curso con una victoria"

El Xerez CD cierra este domingo (12:00) en Chapín la temporada 22/23 ante el Atlético Espeleño y Juan Pedro su ciclo como primer entrenador azulino. El xerecista hace balance de la temporada, espera echar el telón con un triunfo para agradecer su apoyo y se muestra feliz con la llegada del 'capi' Miguel Ángel Rondán como nuevo director deportivo.

–Después de la campaña tan complicada, ¿tiene ganas de terminar?

–Ha sido un año muy complicado, uno termina saturado, pero no quiere que acaba, esto es como una droga. Es difícil de explicar, tengo ganas de desconectar con unas vacaciones y de pensar en otras cosas, de resetearse un poco, pero por otro lado me da pena que se acabe. La dinámica de trabajo ha sido muy buena y los últimos resultados, que son los que te motivan, los que te dan ese plus, también han sido positivos.

–¿Cómo ha gestionado la tensa situación de los últimos meses, peleando por no descender cuando el objetivo era el play-off?

–Mal, he sufrido mucho. Ahí reconozco que no he sabido gestionar todas esas emociones. Como segundo entrenador uno lo pasa muy mal, pero desde el momento en el que club decide rescindir a Juan Carlos y tengo que hacerme cargo del equipo, ha sido duro. No supe gestionar ni diferenciar, que es lo lógico, y sufrí bastante, aunque también me ha servido para crecer y para saber que este club es tan complicado y tan difícil que para entrar en empatía con mis compañeros, con los jugadores o con los mismos directivos, que están partiéndose la cabeza todos los días para que esto siga adelante, hay que trabajar mucho, no es tan fácil ni tan bonito como se ve desde fuera.

–Ya con los deberes hechos, ¿qué tipo de partido espera ante un Espeleño que ha realizado una gran segunda vuelta?

–Nos enfrentamos a ellos en su campo y entonces eran colistas. Parecía un equipo fácil, pero yo sabía que no y lo hablé con Juan Carlos. Tienen un gran entrenador, Quero, al que conozco desde mi época de jugador, lleva varias temporadas al frente de la plantilla, creo que ya son cuatro haciendo las cosas muy bien, y tiene la confianza del club. Tienen una gran plantilla, con jugadores muy buenos, a algunos me los traía para acá de cabeza, sin pensarlo. La Tercera es que es así, es una categoría en la que pasan estas cosas, por circunstancias pasaron por una mala racha y se vieron abajo, pero sabía que saldrían de ahí. Ahora, están con moral y en un gran momento, la pasada jornada le ganaron al Córdoba B y no es fácil. Ha perdido pocos partidos en la segunda vuelta y nos lo va a poner muy difícil, pero nosotros tenemos una deuda pendiente con nuestra afición en Chapín y tenemos que reivindicarnos y cerrar la campaña con lo que merecemos, una victoria y siendo superiores a ellos.

"Los únicos patrimonios del Xerez CD son su historia y su afición y los jugadores han entendido el mensaje"

–¿Cómo se motiva a los futbolistas de cara a este partido final?

–Siempre lo digo, nuestros únicos patrimonios son nuestra historia y nuestra afición y esta temporada se ha llevado muchos palos, muchas desilusiones, y creo que los jugadores tienen que demostrar que son válidos y ganarse el respeto de esa gente que nos ha apoyado tanto, especialmente en la última etapa. Ahí, ha sido respetuosa y ha sabido gestionar sus emociones para ayudar al equipo y no perjudicarlo, un mensaje en el que siempre he hecho especial hincapié en todas las ruedas de prensa. Siempre he dicho que se manifiesten al final del partido y no nos condicionen, que ya tenemos bastante con no poder entrenar en el campo en el que compites, que es una losita. Si encima de todo, nuestra gente empieza a criticar los fallos de los jugadores pues estaremos jugando como visitantes todos los partidos. Ese mensaje lo entendieron y lo hicieron bastante bien y es la primera motivación que les he inculcado a los futbolistas, les he metido en la cabeza que tenemos que devolver a los nuestros todo lo que nos han dado y aprovechar la dinámica positiva que lleva el equipo. Una de las carencias del equipo esta temporada ha sido la falta de continuidad en los resultados, siempre llegaba un tropiezo que nos frenaba y dábamos un pasito atrás. Un triunfo sería la mejor forma de cerrar la temporada.

–Es un hombre de club, ¿qué le parece el regreso de Miguel Ángel Rondán?

–Es una buena noticia. Le tengo un gran cariño, me une a él una gran amistad desde nuestra época en el vestuario y no perdimos nunca el contacto porque siempre está por aquí por Jerez y en el fútbol base también coincidimos. Gente como él, que está cualificada, es la que necesita el Xerez CD y la tiene dentro de casa, no tiene que salir fuera a buscarla. Aquí hay gente preparada, con ganas, con ilusión y con ese plus que te da lo que él ha vivido en este club desde todos los estamentos porque ha pasado por ese vestuario, por el banquillo, por la oficina... Tenemos que aprovechar todo eso y también la motivación con la que llega. Para mí es un encanto trabajar con gente como él y es un desahogo importantísimo porque, además de ser profesional, le tengo un cariño especial. Le respeto y le admiro.