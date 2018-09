Juventud para la medular

Nuevo sub-23 para el Xerez CD. Juan Luna, futbolista procedente de la cantera del Córdoba, se ha convertido en la última incorporación hasta el momento de la plantilla azulina. Se desenvuelve bien tanto de central como de pivote defensivo y a pesar de su juventud, tiene sólo veinte años, ha militado dos campañas en las filas del filial verdiblanco y ya jugaba en División de Honor con edad cadete. Precisamente como cadete ser proclamó campeón de Andalucía con la selección.

Luna se mostró feliz e ilusionado en su presentación de ayer en la sede de Afición Xerecista y recalcó que para él venir al Deportivo supone un gran reto: "Estar aquí significa un paso muy importante tanto para mí como para mi familia. Después de estar tanto tiempo en un club en el que me he criado como persona y como futbolista, estoy muy orgulloso. Supone un paso más en mi carrera y tengo que estar muy contento con la oportunidad que me ha brindado el Xerez CD".

A la hora de definirse como futbolista, el flamante jugador xerecista detalló que "en el Córdoba siempre ha jugado de pivote, pero hace un par de temporadas me utilizaron de central y ahí también estoy cómodo. Me gusta tener bola porque en la cantera del Córdoba nos enseñan eso, lo de los pelotazos y todo eso me cuesta más, no es lo mío pero si hay que dar alguno, se da. Me defino como un futbolista con alma porque si eres muy bueno pero no tienes alma en el campo, no te sirve de nada. Creo que soy técnico porque me gusta tener la bola como me comentado antes, pero cuando hay que meter la pierna también la meto".

Lleva una semana junto a sus compañeros, ya que se estrenó en el amistoso ante el Cruz Roja del pasado jueves y confiesa encantado que "el ambiente es fenomenal. Aquello es una familia, se nota que es un grupo bastante unido. Me han aceptado perfectamente desde el primer momento, creía que iba a ser más complicado entrar pero para nada. Hasta me han preguntado si quería que me lavaran la ropa o si necesitaba algo. Aquello está muy bien".

Sus objetivos en el XCD los tiene claros: " Estoy orgulloso de esta aquí, la Liga es complicada pero confío en el equipo y en estar arriba al final de temporada, no nos vale otra cosa que no sea pensar en ganar en ganar".

El director deportivo xerecista, Vicente Vargas, fue el encargado de presentarle y resaltó la trayectoria del cordobés. "Es un jugador con proyección, que domina bastante bien el juego aéreo, con buena salida de balón tanto de pivote como de central, es bueno técnicamente y estamos muy contentos de poder contar con él. He visto vídeos suyos pero cuando le hemos visto entrenar aún nos ha gustado más. Esperamos que al final de temporada sea un futbolista de los que ha tenido minutos y protagonismo".