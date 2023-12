La hora de Paco Torres en el Xerez CD

El Xerez CD sigue preparando el encuentro del próximo sábado en Sevilla contra el Gerena, último partido de 2023 en el que los xerecistas tratarán de lograr la quinta victoria de la temporada a domicilio para mantenerse en la pelea por el liderato. Los de José Carlos Checa tienen opciones de acabar primeros 2023, aunque para ello deberán vencer al equipo minero en el Centro Deportivo Antonio Puerta y esperar que el Ceuta B dé la campanada ganando en tierras aracelitanas al Ciudad de Lucena... tal y como hizo el córdoba B el pasado día 6 de diciembre.

El equipo azulino se ha entrenado en las instalaciones del complejo deportivo de La Granja ante la atenta mirada de Miguel Ángel Rondán, director deportivo, y con la visita del técnico argentino Diego Dabove, entrenador de porteros del club xerecista en la etapa de Néstor Pipo Gorosito en Primera División y actual preparador del Instituto Atlético Central de Córdoba.

Checa no tiene lesionados ni tocados para el encuentro del sábado y la única baja será la de Ramón García. El lateral derecho fue expulsado con roja directa en el choque contra el Ciudad de Lucena estando ya en el banquillo y ha sido castigado con dos encuentros, por lo que las puertas de la titularidad se abren para el nazareno Paco Torres, último fichaje de los azulinos y que ha cubierto la baja del lesionado Migue García.

El futbolista azulino jugó 11 años en el Nervión, equipo de cantera sevillano que disputa sus partidos en el Antonio Puerta

El lateral diestro debutó en el partido contra el Coria disputando los últimos diez minutos y frente al Ciudad de Lucena tuvo de nuevo participación sustituyendo a Ramón, jugando a partir del minuto 70. Torres, de 26 años, acumula 78 partidos entre Segunda B, 2ª RFEF, Copa del Rey y Copa Federación. El defensa pasó por la cantera del Betis y del Granada y luego recaló en el Móstoles y también ha militado en el Gerena, Jaén y San Roque de Lepe, su último equipo antes de recalar en el Deportivo.

Paco Torres llevaba un par de meses entrenando con el Deportivo y estaba a la espera de que en enero le saliese alguna oportunidad de superior categoría. Finalmente, las ofertas que le llegaron no eran lo suficientemente atractivas y la baja de Migue García le abrió la posibilidad de quedarse en el XCD. Inactivo desde finales de la temporada pasada, el lateral necesita minutos para ir cogiendo la forma.

"Me hicieron el favor de poder entrenar y abrirme un hueco en la plantilla -señala el defensa sevillano- y poder compartir vestuario y coger la forma y al final por la desgracia de Migue me han podido hacer la ficha. Poco a poco me voy adaptando, volver a encontrarme físicamente, porque después de estar tanto tiempo parado se nota y a día de hoy muy contento".

El reto en el Deportivo es ambicioso y afirma que el acuerdo para firmar "fue rápido", teniendo su peso la masa social que apoya al club. "Firmar en el Xerez CD es bonito y más si el objetivo es ascender. Con esta afición, creo que lo vamos a conseguir. He tenido muchos compañeros que han jugado antes en el Xerez y me comentaban la gran afición que hay, pero hasta que no lo vives en primera persona no te lo crees, ha sido un plus y una ayuda a la hora de firmar. Este club merece estar mucho más alto, no se merece ni Segunda RFEF, vamos a pelear para ponerlo donde se merece".

Se considera un lateral derecho "muy intenso, me gusta estar muy concentrado en defensa y ceñirme principalmente a defender y después ayudar en lo que se pueda en la parte de arriba" y aunque "he estado tiempo parado, me he cuidado bastante. No sé qué decisión tomará el míster, pero yo estoy al cien por cien y capacitado para defender ya este escudo".

Sea como titular o suplente, Torres va a regresar a un campo que conoce a la perfección, ya que defendió durante 11 años los colores del Nervión, club de cantera que juega en el Antonio Puerta. Nadie mejor que él para dar referencias de la instalación en la que juega este año el Gerena: "Es un campo que conozco bastante bien. Es pequeño, pero en estas categorías nos encontramos campos así y el equipo ha demostrado que se amolda y compite en todas las situaciones. Tengo un saque de banda potente y si juego, será una alternativa más en ataque", debido a las reducidas dimensiones del campo.

Por último, "a día de hoy" Ciudad de Lucena y Xerez Cd son los dos candidatos al ascenso directo, pero "hay varios equipos que están apretando y la liga se va a poner bonita. Ellos van líderes, nosotros segundos con un partido menos, va a ser una pelea bonita y espero que nos la llevemos nosotros. Pero creo que va a ser una temporada competida hasta el final y nosotros intentaremos no fallar".