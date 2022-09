Las secuelas del partido en Las Cabezas

El Xerez CD puso fin a la pretemporada con el último partido de preparación disputado en el Carlos Marchena de Las Cabezas, un encuentro bronco -estuvo parado varios minutos después de una tángana en la segunda mitad- y en el que los locales se emplearon de forma muy dura desde el mismo inicio del choque.

En efecto, no habían pasado más de dos minutos cuando el central azulino Juan Luna sufría una fortísima entrada por la que tuvo que ser asistido. El defensa se pasó el resto de la primera mitad cojeando ostensiblemente, aunque aguantó sobre el terreno de juego hasta bien entrada la segunda mitad.

Tras el partido, Luna tenía la tibia derecha afectada y las secuelas eran bien visibles. Además, el central remitía bastante dolor en la zona de atrás de la pierna, que presentaba signos de amoratamiento.

Soto también recibió un fuerte golpe en la primera mitad, amén de sufrir un penalti que el árbitro del partido pasó por alto.

Además, Maqueda se resintió del tobillo que se dobló en el partido de mitad de semana en La Barca y tuvo que ser sustituido por Alberto García, que tuvo sus primeros minutos como xerecista jugando en el centro del campo.

Paco Peña: "Se me pasó por la cabeza decirle a los jugadores que se marcharan del campo, pero hubiera sido una falta de respeto"

Por último, Cascajo fue titular pese a los problemas que arrastra en el abductor de la pierna derecha. El atacante, que llevaba un fuerte vendaje que le protegía la zona, sólo aguantó media hora, siendo sustituido por Joselillo.

Tras el encuentro, Paco Peña hablaba de la dureza del encuentro. "Les dije en el descanso que lo principal era irnos de aquí sin lesiones y nos vamos con una de Juan Luna, esperemos que no sea importante, aunque tiene un boquete en la tibia. Al final lo que he hecho es preguntar si estaban todos bien, porque era la prioridad después de cómo se puso el partido".

El técnico reconocía que se le pasó por la cabeza decirle a los jugadores que se marcharan del campo viendo la extrema dureza con la que se empleaba el rival: "Sí, pero lo mismo que me parece una falta de respeto traer un árbitro sin estar colegiado, con una edad que ya no tiene edad para pitar un partido de estos y en un campo donde históricamente cualquier partido es, no una guerra pero sí de batalla, me parecía una falta de respeto que el Xerez Deportivo se marchara del campo, hemos intentado no hacerlo y afortunadamente en ese aspecto no lo hemos hecho", explicaba el míster azulino.