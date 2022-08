Lobo pasa revista a la pretemporada del XCD

Lobo es sinónimo de gol, ese bien tan cotizado en el mundo fútbol en todas las categorías. Cada verano, los arietes con pólvora se convierten en el bien más deseado de cualquier equipo y el Xerez CD no es una excepción. A finales de la pasada temporada, con la competición en Tercera finalizada, pero aún disputándose las últimas jornadas de División de Honor, el Deportivo ya había activado su plan de ataque y se había fijado en un ariete sevillano que estaba pulverizando todos los registros en las filas del Castilleja.

El punta hispalense cerró el curso con 32 dianas en el conjunto del Aljarafe y no le faltaron ofertas. Finalmente, optó por enrolarse en el proyecto azulino con un único objetivo, seguir creciendo como futbolista. "Quiero explotar en Tercera. Tenía propuestas de varios equipos de este grupo, de Extremadura y hasta alguna posibilidad de marcharme fuera de España. Cuando faltaban dos partidos para el final de Liga, ya me comentaron el Xerez CD estaba siguiéndome y me ilusioné. Sé que intentaron verme en dos partidos, pero en ninguno de los dos pude jugar porque tenía problemas en el cuádriceps. Retomar el reto de hacer las cosas bien en Tercera y en un club con la historia que tiene el Xerez CD me motiva y me ilusiona".

Está "encantado en el Deportivo" a las órdenes de Paco Peña y la pretemporada la lleva "fenomenal. El equipo es muy competitivo y muy joven. Ahora, es normal que nos agobiemos un poco con la carga física, pero nos viene fenomenal. Es lo que necesitamos para ir cogiendo ritmo poquito a poco. Va todo fenomenal, me gusta. Hay muy buen ambiente. El grupo es muy sano".

"Los goles no caen del cielo, puedo prometer trabajo, sacrificio y entrega"

Con la importante cifra de goles a la que le puso su firma el anterior ejercicio, sabe que todas las miradas están depositadas en él. A sus 27 años, no le pesa la presión. Lo sabe, lo asume y es tajante: "Me di cuenta de lo que iba pasar desde el momento en el que se anunció mi fichaje. Todos mis amigos y mis compañeros comenzaron a mandarme mensajes con lo que aparecía en los medios y en las redes sociales. Me llena de orgullo, se espera que haga goles y lo que puedo garantizar es trabajo, sacrificio y entrega. Los goles no caen del cielo ni llegan solos, se consiguen poco a poco y con mucho trabajo. Hay que lograr el primero y luego buscar el segundo...".

El Deportivo tenía previsto disputar este miércoles su primer amistoso del verano ante el Rivera en La Barca. Finalmente, no pudo ser porque fue aplazado y todos están ya deseando que "llegue el sábado para competir ante el Recre. Teníamos muchas ganas y ahora, más aún. Además, el encuentro presenta muchos alicientes. Será nuestro mi primer partido ante la afición, en Chapín, que es un gran campo, y contra el Decano, un equipo potente, de superior categoría. Estamos ansiosos".

"Podemos ganar o perder, pero el trabajo no se negocia, lo tenemos que dejar todo en el campo"

Los equipos tienen ya prácticamente las plantillas montadas y Lobo cree que la campaña se presenta "complicada, aunque ya no estén en el grupo ni Recreativo de Huelva ni Utrera, dos pesos pesados que sabes que siempre van a estar arriba. Los dos ascendieron, pero el Ciudad de Lucena está haciendo un plantillón, el Córdoba B seguro que vuelve a hacer una buena temporada, el Salerm Puente Genil, el Gerena... y ojo al Coria. Aunque no va a ser fácil y sin menospreciar a nadie, creo que tenemos equipo para estar en la zona alta".

Por último, subraya: "Contamos con un bloque joven, con ganas, trabajador y muy competitivo. Se nota en los entrenamientos, hay mucha intensidad. Cuando el equipo esté más compacto y nos conozcamos mejor, hay que tener en cuenta que aún no hemos jugado ningún amistoso, sacaremos buenos resultados. Este sábado intentaremos ofrecer una buena imagen. Podemos ganar o perder, pero el trabajo no se puede negociar, lo tenemos que dejar todo en el campo".