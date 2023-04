Los deberes pendientes del Xerez CD

A falta de dos jornadas para echar el telón de una temporada para olvidar, el Xerez CD ha logrado el objetivo de eludir el descenso directo tras su victoria en Chapín contra el Bollullos. Los azulinos partían con el reto de jugar por el ascenso a Segunda RFEF, pero la temporada ha resultado ser un fiasco, hasta el punto de que el equipo ha tenido que pelear en las últimas semanas por no bajar de categoría.

¿El Deportivo tiene hechos todos los deberes? No. El equipo de Juan Pedro Ramos sólo ha dado un paso importante, pero no definitivo. Los posibles descensos por arrastre de los que se produzcan de Segunda RFEF invitan a acabar lo más arriba posible para estar fuera de cualquier peligro. Con cinco puntos sobre el Ayamonte (actual 13º), al Deportivo le basta con sumar un punto en las dos jornadas que quedan para acabar por delante de un Ayamonte al que le tiene ganado el 'average' particular, aunque el objetivo es superar a Ceuta B y Bollullos para estar fuera de todo peligro.

El equipo azulino regresa este lunes al trabajo y se entrenará en las instalaciones deportivas de La Granja martes y miércoles. Juan Pedro dará descanso a partir del Jueves Santo y la plantilla regresará al trabajo el lunes 10 para comenzar a preparar la salida al Pérez Ureba de Conil, partido para el que aún no hay día y hora.

Copa RFAF

El Deportivo tiene todavía opciones de clasificarse para disputar la Copa RFAF la próxima temporada. La competición, de la que están excluidos los equipos filiales, la disputan los cuatro mejores equipos clasificados que no ascienden a Segunda RFEF. Ya están clasificados Gerena, Ciudad de Lucena y Puente Genil -el Antoniano no la disputará al haberse ganado su plaza en Copa del Rey- y el cuarto equipo será uno de los siguientes: Conil, Espeleño, Pozoblanco, Bollullos o Xerez CD.

Pinchan los dos primeros

La pelea por el ascenso directo sigue en su máximo apogeo. La vigesimoctava jornada en el Grupo X de Tercera RFEF deparó el empate del Atlético Antoniano, un líder que se está mostrando vulnerable en las últimas jornadas. Los de Diego Galiano no pudieron pasar del empate a uno en casa del Pozoblanco. Adelantó a los lebrijanos el exxerecista Óscar, pero pocos minutos después Agu igualaba la contienda. Los lebrijanos sólo han sumado 5 puntos de los últimos 15.

Pero por segunda semana consecutiva, el Córdoba B no aprovechó el tropiezo del líder, pinchaba en el Nuevo Arcángel contra el Conil y desperdiciaba la oportunidad de colocarse al frente de la clasificación y en puesto de ascenso directo. Ismael adelantó al equipo gaditano en la segunda mitad y Roberto Abreu empataba en el tramo final.

A falta de dos jornadas, el Antoniano se mantiene primero con 57 puntos, mientras que el filial cordobés es segundo con 55. Los de Diego Galiano tienen que jugar en su estadio frente al Gerena y visitar al Coria en la última jornada, mientras que los califas van a casa del Espeleño y acaban la temporada regular recibiendo al Puente Genil. Hay que recordar que en caso de empate final a puntos, sería el Córdoba B el que ascendiera a Segunda RFEF al tener ganado el 'average'.

Play-off de ascenso

La lucha por el play-off de ascenso ha quedado vista para sentencia tras la disputa de la 28ª jornada. El Gerena ya ha logrado su objetivo tras remontar al Cartaya en los minutos finales (3-2) en un partido en el que estuvo dos veces por detrás. Los onubenses acabaron el partido con nueve futbolistas por las expulsiones de Manuel y Espuny y el tanto de la victoria sevillana llegaba en el descuento.

El Ciudad de Lucena no pasó del empate sin goles en casa del Ayamonte, mientras que el Puente Genil caía en el Polinario ante el Atlético Espeleño y el Sevilla C en la Ciudad Deportiva contra el Ceuta B.

El Coria desciende

El Coria superó por dos goles a cero al Rota, una victoria amarga porque los sevillanos certificaban su descenso a División de Honor, ya que están a 7 puntos del Ayamonte a falta de dos partidos. Los verderones ya habían perdido la categoría la semana anterior. La tercera plaza de descenso la ocupa el Cartaya con 28 puntos, a dos del Ayamonte. Coria y Sevilla C son los rivales que les quedan al Cartaya en las dos últimas jornadas, mientras que los ayamontinos tienen que medirse al Ceuta B y Rota.