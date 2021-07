Lucas Correa: "A día de hoy soy jugador del Xerez CD"

Lucas Correa fue uno de los jugadores más destacados del Xerez CD la pasada temporada y su nombre ha sonado insistentemente como una de las posibles salidas del club. Sin embargo, el uruguayo ha comenzado la pretemporada con el equipo de Emilio Fajardo -quien ya ha comentado que espera que no se produzcan más salidas-, está contento en la ciudad, a la que se ha adaptado perfectamente, y su deseo es quedarse, si bien existe una cláusula que lo libera si le llega una oferta de un equipo de superior categoría.

Dicho de otro modo, el peligro está ahí y por eso el Xerez CD quiere solucionar cuanto antes la situación y atar a un jugador que considera muy importante para el proyecto de la presente temporada. Ramón Verdú, director deportivo de la entidad, confía en que en los próximos días se puedan acercar las posturas y certificar la continuidad del defensa.

El jugador ha explicado su situación y a la pregunta de si se queda esta temporada en el Xerez CD responde: "Mi contrato se renovaba automáticamente el año pasado al cumplir cierto objetivos. Sí es cierto que hay una cláusula de poder salir, de momento no ha llegado nada formal y soy jugador del Xerez y pensando en el Xerez. Lo que pueda pasar en el futuro es incierto porque en esta carrera nunca se sabe cuándo te pueden llamar. A día de hoy, soy jugador del Xerez".

Lucas ha comenzado la pretemporada junto a sus compañeros y un vestuario con muchas caras nuevas. El central cree que el club "ha hecho una buena gestión" con los refuerzos que ha traído porque "son jugadores con muy buen pie" y apunta que Emilio Fajardo está dejando su impronta desde el primer momento: "Ha planteado desde el primer minuto lo que quiere formar este año, un equipo de mucha intensidad, con mucho protagonismo y salir a ganar desde el minuto cero. Y nosotros rápidamente tenemos que ser conscientes de eso y tomarnos cada partido como una final. Estamos en un rondo y ya te dice que tienes que ganarlo, eso se está contagiando muy rápido y la mentalidad del equipo es esa, ganar, ganar y ganar".

Los primeros entrenos además están siendo bastante amenos porque el balón está siendo protagonista: "Eso es lo más lindo. Me han tocado sufrir pretemporadas corriendo en playas, en arena, en bosques... y uno cuando llega y ve que la disposición es con balón está más contento. Cuando te dicen "hoy día de playa" ya sabes que no vas a ver un balón ni en foto. El trabajo va a ser igual de exigente, porque la pretemporada así lo requiere al ser la base del año, pero si está el balón de por medio el futbolista lo agradece".

Tras la decepción de no ascender la pasada temporada, el Xerez CD lo volverá a intentar aunque el objetivo estará más complicado, ya que el único que se asegura el ascenso es el campeón, mientras que los clasificados entre el segundo y el quinto puesto deberán de jugar eliminatorias. Tampoco cree Correa que la temporada vaya a ser un mano a mano entre el Recreativo y el Xerez CD: "Ni mucho menos. Hay muy buenos equipos y campos en los que es complicadísimo puntuar. No va a ser fácil y seremos al menos cinco o seis los equipos en la pelea por el ascenso directo".

Por último, el uruguayo le pide a la afición que "siga apoyando y creyendo en el equipo de su ciudad, que animen durante toda la temporada estemos bien o mal, porque eso el jugador lo siente dentro del campo; que haya esa energía afición-jugadores porque se pueden ganar partidos por eso. La afición es muy importante para nosotros, ya lo comprobamos el año pasado cómo nos acompañó, con pandemia, con restricciones... y fue un plus para nosotros. Lástima que no pudimos lograr el objetivo. La espinita la tenemos guardada porque a todos nos forman para ganar, del segundo nadie se acuerda. Pero esa espinita nos tiene que dar esta temporada el plus para decir este año lo vamos a conseguir como sea, por lo civil o lo criminal.