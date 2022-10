Juan Luna, "muy feliz" por su regreso y optimista de cara al futuro del Xerez CD

Juan Luna reapareció este domingo con el Xerez CD en la victoria del equipo por 0-1 ante el Sevilla C en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. El zaguero azulino disputó el tramo final del partido sustituyendo a Rubén Sánchez, que se marchó tocado. Son los primeros minutos para el defensa cordobés tras la lesión que sufrió en el primer partido de Liga contra el Puente Genil y que como resultado le ha impedido estar en cinco las siete jornadas que se llevan disputadas.

El central xerecista estaba "muy feliz" por su reaparición ante el filial sevillista: "Han sido cinco semanas en las que he estado intentando ayudar al equipo de otra manera, haciendo piña y yendo a todos los desplazamientos. Tenías muchas ganas y estoy muy feliz y encima con una victoria y con toda la gente que ha venido hoy, muy contento. Físicamente no tengo molestias y ahora hay que coger ritmo y meterse en el grupo", señalaba el defensa.

Tras dos victorias consecutivas contra el Coria y el Sevilla C, el Xerez CD parece que por fin arranca esta temporada después de un inicio titubeante. "Yo desde primera hora siempre he confiado en el equipo, hasta con los malos resultados. Quitando el partido del Córdoba, el equipo en todos los campos ha dado la talla, se nos haya ido por una circunstancia o por otra. Que llegasen las victorias era inmediato".

El triunfo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros se le antojó hasta corto porque "tuvimos en la primera parte tres muy claras, pero es importante haber ganado y con la portería a cero, es muy importante en esta categoría. El Sevilla sólo tuvo la ocasión de la primera parte que paró César, eso es signo de que estamos bastante bien y no sólo los de atrás; arriba Cascajo, Iván y Joseliyo se pegaron un curro bastante importante. El equipo ha estado muy sólido y es la línea a seguir".

No obstante, el defensa cordobés quiere rebajar la posible euforia por estas dos victorias seguidas (y el calendario más liviano que tiene ahora el equipo) y comenta que "es tontería meternos presión. Como dijo en su momento Paco, nosotros tenemos que ir partido a partido sin mirar más allá. El siguiente es contra el Ayamonte en casa y a ganar con nuestra gente".

Aunque en Sevilla, el Xerez CD también 'jugó en casa'. La pequeña grada del campo 6 estuvo repleta de aficionados xerecistas que animaron al equipo del minuto 1 al 95. "Te iba a decir que me he quedado impresionado, pero no porque siempre que jugamos fuera de casa viene nuestra gente, en Gerena también fue un espectáculo. Es digno de admirar porque tal y como está el club, en una categoría que no es la que merece, que cada vez venga más gente a animarnos significa que se están haciendo bien las cosas y que la afición sigue teniendo ilusión. Es un orgullo vestir esta camiseta y tener esta afición".

Luna llegó al Deportivo para vivir su segunda etapa en el club y para ser uno de los hombres importantes del equipo, pero la lesión le ha impedido estar en las primeras jornadas y ahora sabe que debe trabajar al máximo para ganarse un puesto en el once inicial. "Está claro que todo el mundo quiere jugar y que lo individual es importante, pero siempre hay que mirar por el equipo. Yo confió en mí y la gente también y a base de trabajo voy a intentar volver al once. Si mis compañeros lo hacen bien significa que todo el equipo lo hace bien y yo me meto ahí. Si me ponen, perfecto y si no, a seguir trabajando. El equipo venía de ganar y era normal que se repitiera once. Cuando me den la oportunidad intentaré hacerlo lo mejor posible".