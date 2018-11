“Veo al equipo muy capacitado para estar arriba”

Alejandro Lutzardo Sierra (Santa Cruz de Tenerife, 26-09-1999) ha sido presentado oficialmente por el Xerez CD, al que se incorporó a principios de la semana pasada. El arquero canario -al que le gusta que le llamen ‘Lut’ o Lutzardo-, con 19 años recién cumplidos y 1,87 de altura, que ha militado en el Laguna, Coromoto y Periso, ha firmado hasta final de temporada como sub-23 de la primera plantilla y llega dispuesto a pelear por el ascenso.

–¿Cómo surge la oportunidad de fichar por el Xerez CD?

–Soy de Tenerife, siempre he estado allí en Tenerife y durante el verano me salieron bastantes ofertas de varios equipos de Tercera y Segunda B, pero al ser tan joven al final acaban fichando porteros más veteranos, de treinta y tantos años, no confían en un portero tan joven. Me salió una oportunidad en el Sanse, de Madrid, en Segunda B pero otra vez con mala suerte, al final no había ficha, todas estaban ocupadas. Me tocó irme a un equipo de Regional Preferente, el Periso, en el que estuve entrenando casi dos meses y jugando hasta que me llegó la oferta del Xerez, que sin ninguna duda tuve que aceptarla porque creo que si un jugador quiere llegar a algo en el fútbol, que quiere crecer, te llega una oferta de un equipo histórico como el Xerez, hay que aceptarla sí o sí.

"Al final de la primera vuelta podemos estar en mitad de la tabla, a ver si podemos luchar por los puestos de ascenso”

–Lleva ya varios días entrenando con el Deportivo, ¿Qué tal la adaptación al equipo?

–Bastante bien, son todos muy amables, me ayudan mucho. Fran la verdad es que es muy amable conmigo, me da muchos consejos, solamente verlo entrenar ya es algo bueno, se aprende muchísimo, y de los compañeros hay mucha gente que ha jugado en Segunda B, Segunda, se aprende muchísimo con estos jugadores.

–Su objetivo será jugar el máximo de minutos posible...

–Mi objetivo es entrenar, entrenar bastante, y ya es el entrenador el que decide si tengo que jugar o no. Creo que entrenando y ganando más cualidades, uniéndolas a las cualidades que tengo buenas para mejorarlas, al final llegará mi oportunidad y me tocará decir si tengo que ser el titular o no.

–A pesar de un comienzo irregular y de estar más cerca del descenso que del ‘play-off’ se sigue apuntando al ascenso como objetivo. ¿Cree que hay plantilla para pelear por estar arriba?

–Sí, vine con ese objetivo, intentar ascender. Han habido problemas, partidos complicados, partidos de 0-0 que al final nos acaban ganando, pero yo veo al equipo muy capacitado para estar arriba. Lo que hace falta es eso, un par de partidos seguidos ganando, creo que de los últimos tres partidos seis puntos está bastante bien, a ver si de ahora en adelante conseguimos ganar aunque tenemos un partido bastante complicado fuera. Creo que si ganamos ese partido el equipo va a ir cogiendo confianza y al final de la primera vuelta podemos estar a mitad de tabla o un poquito más arriba, a ver si acabamos la segunda vuelta bastante bien y podemos luchar por esos puestos de ascenso.

"Un equipo histórico como el Xerez está en el punto de mira de toda España y puede ser una catapulta”

–¿Qué le parece el Grupo X de Tercera División?

–Muy, muy, muy duro. He jugado un par de partiditos en Tercera el año pasado de Canarias y no tiene nada que ver con el de aquí. Hay muchos filiales, eso ya impone bastante, y juegas con equipos históricos, que han estado toda su vida en Tercera oSegunda B, equipos muy correosos, muy duros, son muy fuertes y hay que saber lidiar con esos equipos. Es un grupo muy muy complicado.

–¿El Xerez CD puede ser un trampolín en su carrera?

–Obviamente un equipo histórico como el Xerez está en el punto de mira de toda España, creo que encadenando un par de partidos buenos seguidos puede ser una catapulta a un Segunda B o seguir en este club si ascendemos o si nos quedamos, también.

–¿Hay algo que le haya sorprendido estos días en el club?

–Todo lo que me han comentado es la realidad: un equipo que quiere luchar por ascender, queremos ser muy competitivos, sobre todo; un equipo histórico, hay que estar a la altura de este equipo para estar aquí.