Migue García, capitán del Xerez CD, vuelve a sonreír

Tras dos temporadas muy duras, la vida le vuelve a sonreír a Migue García en lo futbolístico. El centrocampista del Xerez CD se siente de nuevo futbolista tras el calvario en forma de lesiones de las dos últimas campañas, ha disputado los 180 minutos de Liga y contra el Sevilla C anotó el gol del triunfo, un tanto que celebró como si de un título se tratase, con una gran carga emocional.

El capitán del Deportivo no escondía que para él el tanto que daba al XCD los tres puntos era "muy importante porque los goles siempre te dan confianza y es un premio a un trabajo muy largo de dos temporadas que todos sabéis lo que ha pasado y delante de nuestra gente, nuestro campo... Te sale la euforia por todo ese tiempo que has trabajado en la sombra, que has sufrido y un gol siempre es motivo de alegría y más en mi caso, ha sido una alegría increíble". Pero con todo, el astigitano se quedaba con el trabajo del equipo y lo que significaba su gol "a nivel colectivo, lo importante es que el equipo sume los tres puntos en casa delante de nuestra gente; nos sirve para sumar seis de seis y esperamos seguir en esta dinámica".

El azulino le daba mucho valor a la victoria porque "cuesta mucho ganar los partidos, en Tercera División y en cualquier categoría porque hay mucha igualdad" y es consciente de que al equipo se le pide más, pero advierte de que "ganar fácil es muy complicado, ojalá ganemos cuatro a cero la semana que viene en Chapín, pero eso es muy difícil conseguirlo ¡eh!, tenemos que tener los pies en el suelo, cualquier equipo nos va a poner las cosas difíciles y son tan buenos como nosotros. El Sevilla C normalmente tiene niños de mucha calidad, gente que te exige, hemos tenido que correr una barbaridad y para ganar hay que correr así".

Migue apunta que "siempre se puede mejorar y creo que tenemos todavía un margen increíble, pero ganar partidos no es fácil. Sé que estamos en un club con mucha exigencia y se te exige ganar y ahora que hemos ganado, que lo hagas 3-0 y cuando ganemos 3-0, a que ganemos jugando bien... Lo entiendo, sé dónde estoy, lo sabemos todos, pero lo más importante es sacar los tres puntos y el equipo está compitiendo muy bien. Hemos jugado con dos equipos con chavales de mucha calidad y cuando te pones por delante te exigen defender muy bajo y hay que correr mucho. Ya llegarán partidos en los que ganaremos 3-0, pero es importante saber sufrir como lo hemos hecho en los dos primeros partidos porque lo importante es ganar y si es jugando bien, mejor. Creo que hemos tenido tramos muy buenos sacando la pelota desde atrás, combinando bien, lo importante es sumar".

El capitán hacía dos reflexiones más destacando que esta temporada hay más oficio porque "tenemos gente más veterana y que sabe competir" y se deshacía en elogios hacia la afición: "Increíble, es lo que tenemos que disfrutar, a poquito que se le da ellos responden de esta manera. Había un ambiente increíble, nos llevamos los 3 puntos y llevárnoslos de esta manera creo que engancha a la gente porque se identifica con el equipo, el Xerez es un equipo que siempre ha sufrido mucho y es importante jugar de nuevo la semana que viene en casa porque estoy seguro de que los que han venido repetirán".