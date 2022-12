Migue García “Estoy loco por volver a jugar, pero debo tener paciencia”

Migue García, centrocampista del Xerez CD, se encuentra en la recta final de su recuperación y ya comienza a ver la luz al final de un calvario que dura casi un año. Se lesionó de gravedad su rodilla el 20 de febrero ante el Utrera en el Pedro Garrido y desde entonces no ha vuelto a disputar un partido oficial. En mayo, cuando estaba a punto de volver, recayó y tuvo que pasar por quirófano para ser intervenido de rotura del ligamento cruzado.

El azulino confiesa que "estoy loco por volver a pisar el verde. Me encuentro ya en la recta final y no me puedo precipitar, no puedo ir más rápido que la rodilla. No podemos correr riesgos, pero mi regreso ya está cerca. Se están cumpliendo los plazos y la recuperación ha ido perfecta".

Admite que "volver a tocar el balón y sentirme seguro es increíble. Ahora mismo, tengo la misma ilusión que un chaval de 17 años y gran parte de mi recuperación se la debo a Bernardi y Migue, el recuperador y el fisio del equipo, que me llevan aguantado siete meses. Sinceramente, si no llega a ser por ellos, no estaría ahora mismo tan bien. Se han portado conmigo de diez y han estado ahí siempre".

En estos meses, el astigitano ha pasado "por momentos muy duros y he sentido soledad. Siempre estuve unido al grupo y muy involucrado y todos me arroparon, pero había días que se me hacían eternos aquí, lejos de mi familia, que sólo podía estar conmigo los fines de semana. Me tocó ser fuerte y no perder la ilusión ni las ganas y espero tener pronto la recompensa de volver a jugar, que es lo más deseo".

"Tenemos un grupo muy joven y hay saber competir, hay partidos que se ganan por experiencia"

Desde fuera, "se sufre más. Tenemos un grupo muy joven y eso se nota. Soy uno de los capitanes y no me he perdido ni un partido ni dentro ni fuera, hay que apoyar siempre. Intento ayudar a los jóvenes, pero no es lo mismo. Empezamos con Paco y ahora estamos con Juan Carlos y los últimos resultados no han sido los esperados, pero hay mucho margen de mejora".

A pesar de la situación del equipo, es optimista y es de los que piensan que "de cara a la segunda vuelta, seguro que nos reforzamos y tiramos para arriba. No va a ser fácil, pero seguro que jugamos play-off y hacemos una segunda vuelta ilusionante, tanto la afición como el propio equipo por el trabajo que realiza lo merecemos".

El Deportivo presenta unos buenos números como local, pero fuera de Chapín baja sus prestaciones y eso, bajo su punto de vista, se debe "a lo que he comentado antes, la juventud del bloque, que tiene virtudes y defectos. Esta categoría es complicada y hay campos, como el del Bollullos, Pozoblanco o Puente Genil, que hay que saber competir para ganar. Nos está faltando ese plus, hay partidos que también se ganan por experiencia y está claro que no lo vas a hacer con el nombre, hay que saber competir. En casa, la grada empuja y tenemos ventaja, pero también lo pasamos mal ante Conil o Rota, cuesta muchísimo. Aquí, tenemos un campo y una grada de Primera y lo tenemos que aprovechar".

La categoría esta campaña está deparando "sorpresas, está todo bastante igualado, pero nosotros tenemos que estar arriba al final sí o sí. El Antoniano está fuerte, el Puente Genil, el Ciudad de Lucena tiene que ir también para arriba, el Córdoba B está en plan campeón. Queda lo más complicado y la presión se nota, pero lo vamos a conseguir".