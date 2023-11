Migue García: "Me planteo seriamente dejarlo definitivamente, pero..."

Migue García está pasando probablemente por los peores momentos de su vida deportiva. El centrocampista del Xerez CD conoció el pasado miércoles que tendrá que pasar de nuevo por el quirófano tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que se produjo en el derbi contra el Xerez DFC y que es una más en el colmo de la mala suerte desde que fichó por el Deportivo en el verano de 201. Hay que recordar que el mediocentro astigitano ya sufrió esa misma lesión en la rodilla derecha en febrero de 2022.

Después de unos días de profunda reflexión, el jugador xerecista ha utilizado las redes sociales para agradecer las múltiples muestras de apoyo que ha recibido. Y es que el centrocampista ha notado el cariño de los suyos y también de excompañeros y equipos rivales, empezando por el Xerez DFC y su técnico David Sánchez, quien le mandó un cariñoso mensaje en la previa del encuentro contra el Ceuta B.

Migue reconoce que se le ha pasado por la cabeza todo tipo de cosas en estos primeros días tras conocer la lesión y, a sus 33 años, el planteamiento de la retirada está o ha estado sobre la mesa, aunque apunta que en ese caso "me arrepentiré toda la vida por no haberlo intentado".

"¡Impresionante! No imagináis la fuerza que me habéis mandado entre todos. Amigos, antiguos compañeros, compañeros 'rivales', aficionados en general y sin duda mis compañeros de equipo y cuerpo técnico. GRACIAS INFINITAS a todos. Mi directiva es increíble el comportamiento y el apoyo incondicional, mi mujer y mi hijo como siempre mano de santo y, lo más increíble, de todo mis XERECISTAS, ya no sé ni qué deciros. GRACIAS GRACIAS GRACIAS... Indudablemente soy uno más de vosotros".

"Confieso que en estos días me ha pasado de todo por la cabeza y por supuesto me planteo muy seriamente dejarlo definitivamente pero si lo hago sé que me arrepentiré toda mi vida por no haberlo intentado. No sé qué pasará, pero lo que si sé es que en un momento muy jodido de mi vida, hubo mucha gente intentando levantarme y solo quería daros las gracias a TODOS, ya que contestar uno a uno es totalmente imposible. GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS".