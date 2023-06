"Estamos formando un bloque importante para competir y pelear por el ascenso"

Miguel Ángel Rondán regresó al Xerez CD el pasado mes de abril para volver al convertirse en director deportivo de la entidad azulina, cargo que ya desempeñó en otras etapas, entre ellas la del histórico ascenso a Primera División. Se muestra "ilusionado y satisfecho con la plantilla que nos está quedando, poco a poco va tomando forma, estamos sorprendidos gratamente porque hay muchos futbolistas importantes que quieren jugar aquí", desvela que el entrenador "está avanzado, pero hay que esperar un poco" y subraya el gran nivel de Tercera la próxima temporada y lo complicado que será estar arriba.

–¿Cómo están siendo estos primeros meses en su regreso al club?

–De mucho trabajo, reuniones y horas pegado al teléfono. Antes de que finalizara la temporada ya empecé a trabajar y tanto Juan Pedro como Miguel Ángel Gutiérrez me ayudaron mucho y me siguen ayudando. Miguel está conmigo para todo y no paramos. Son los meses más complicados, pero también los más importantes porque debemos dar forma a la plantilla y planificar toda la temporada.

–Las renovaciones están tardando más en llegar, pero ya han realizado cinco fichajes...

–Poco a poco la plantilla va tomando forma, me está gustando. Nuestra idea es clara, formar un bloque importante, capaz de competir al máximo en la categoría y de pelear por estar arriba porque el objetivo será luchar por el ascenso. De todos modos, no va a ser fácil. Ni en Tercera ni en ninguna categoría se ganan los partidos con el nombre. El Xerez CD es un histórico, pero tendrá que pelear cada uno de los objetivos que se marque. Al principio, pensábamos que todo iba a ser muy complicado, pero nos estamos encontrando con una grata sorpresa, muchos futbolistas quieren venir al Xerez CD, alguno que nosotros no podíamos ni imaginar.

–Ranchero, Álvaro Durán, Diego Domínguez, Adri Rodríguez, Antonio Jesús...

–Como he comentado antes, tenemos que hacer un bloque fuerte y, a partir de ahí, ir complementándolo con otro tipo de jugadores. La plantilla que había la pasada temporada contaba con muchos futbolistas aprovechables, y estamos intentado renovarles, pero también tenía demarcaciones en las que estaba un poco 'desierta' y ahí hemos centrado los esfuerzos iniciales. Si somos capaces de unir a estos refuerzos a los buenos que teníamos, a priori, podemos tener un buen equipo.

–De Ranchero y Diego teníamos muy buenas referencias, les hemos visto jugar y ahí están sus números, pueden sumar bastante. Álvaro es muy joven y si le respetan las lesiones, saca todo lo bueno que lleva dentro y es capaz de darse cuenta de cuenta realmente de las condiciones que tiene, nos va a dar muchas alegrías, es un niño que juega muy bien al fútbol, puede ser la sorpresa de la campaña, es un espectáculo. Con Adri no tuve dudas, creo que es un gran centrocampista, quiero conmigo a los mejores. Siempre sondeo primero a la gente de la zona, esos no se nos pueden escapar, él encajaba en el perfil y ha aceptado, igual que Antonio Jesús. Creemos que son buenas piezas.

–Ramón García, Joselito y Migue García han sido los primeros en renovar...

–Tenemos muchos frentes abiertos, pero ellos tres han sido los primeros en aceptar y su predisposición fue muy buena desde el minuto uno. Queríamos que Migue se quedase porque es un jugador importante para el club, lleva ya dos temporadas aquí. Sabemos el nivel que tiene y consideramos que está en el final de la travesía en el desierto que lleva sufrida con las lesiones. Lo que le ha sucedido a Migue después de una lesión grave de rodilla es normal, la rodilla la recuperó perfectamente con la intervención, lo que ha sufrido son problemas musculares fruto del esfuerzo descontrolado en los partidos después de tantos meses de inactividad. Su cuerpo no estaba preparado al cien por cien, pero ahora va a tener tiempo para recuperar y no sufrir ese tipo de problemas.

–La plantilla comienza a tomar forma, ¿y el entrenador?

–Hay que esperar un poco todavía, aunque las negociaciones están avanzadas y no tardará demasiado.

–Al final, sólo ha ascendido el Antoniano, el Grupo X se ha quedado con todos los rivales fuertes y han bajado Utrera y Xerez DFC...

–El grupo va a ser durísimo, hay muchos clubes importantes que vamos a luchar por el mismo objetivo y sólo uno se lleva el premio del ascenso directo. Los dos equipos que han descendido, los filiales, el Ciudad de Lucena, el Puente Genil, el Gerena... Además, siempre hay alguno que es la revelación, como la pasada temporada el Antoniano, que hace las cosas bien y se encuentra con la recompensa. Hay que ir partido a partido, pero compitiendo al máximo y sabiendo que el Xerez CD es exigente.

–El Xerez CD llevó a cabo el viernes la captación de cantera, ¿cómo fue?

–Fenomenal, acudieron bastantes jugadores y ahora tendremos que perfilar el número de equipos. Nuestra intención es que prime la calidad antes que la cantidad y en base a eso nos vamos a mover. Con la captación se ha puesto el primer pilar, hemos dado un paso más en la nueva estructura de cantera.