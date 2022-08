Nando: "Llego al Xerez para sumar y para intentar ascender"

El Xerez CD ha presentado a su última adquisición en el mercado veraniego, Nando Cozar, futbolista de 31 años con una dilatada experiencia en ligas extranjeras y que la pasada campaña jugó en el Mons Calpe de Gibraltar. El jugador ocupa la posición de mediocentro aunque también se adapta a la posición de ocho. En su presentación, Nando ha explicado que llega al Xerez CD "a sumar" y a intentar "ascender" con el club azulino y la primera meta es "ponerme al mismo nivel que mis compañeros, los veo físicamente muy fuertes".

El bar De Diego ha acogido el acto de presentación del nuevo integrante de la plantilla de Paco Peña y que ha contado con la presencia de Alejandro Carbellido, gerente de la Inmobiliaria Neopolis. Alejandro Calderón, miembro del consejo de administración azulino, agradecía a la firma patrocinadora "su apoyo incondicional y confiar en el proyecto, ya que sin nuestros patrocinadores esto no sería posible y no podríamos confeccionar una plantilla acorde a la exigencia del club".

Por su parte, Miguel Ángel Gutiérrez, adjunto a la dirección deportiva, presentaba al futbolista. "Para dar uno de los toques finales a la plantilla queríamos traer a un centrocampista con experiencia y Nando la tiene, ha jugado en el extranjero, salió de la cantera del Cádiz, luego en el Betis y tiene una carrera bastante avanzada. Nos va a dar mucha veteranía y calidad en el centro del campo, es un futbolista ambidiestro y viene a ayudarnos a alcanzar los objetivos".

El jugador comenzó agradeciendo al club "la confianza que han depositado en mí. Vengo con ilusión y con ganas de ponerme al nivel de mis compañeros, que llevan un mes de entrenamientos y tengo que trabajar duro. Vengo a sumar y el tiempo dirá si podemos lograr grandes cosas".

Los primeros contactos, apuntaba, se produjeron hace dos semanas: "Me comentaron el proyecto del club, llegamos a un acuerdo y a empezar cuanto antes porque ya iba un poco tarde. Llevo sin competir desde primeros de mayo. He estado entrenando solo en mi pueblo, pero es totalmente diferente. Mis compañeros me llevan un mes de ventaja y no me queda otra que trabajar más que nadie ahora, ayudar en todo lo que pueda y estar lo más pronto posible".

Con dos entrenamientos en las piernas, ya ha tenido un primer contacto con el técnico: "Me ha dicho que esté tranquilo y que vaya poco a poco. Lo que más me interesa es irme metiendo cuanto más rápido mejor para estar disponible, tengo que trabajar fuerte pero sin cometer el error de sufrir una lesión que me pueda pasar factura".

Para Nando, llegar al Xerez CD supone "mucho porque es un club con mucha tradición, que ha estado en Primera y que ha sido de los clubes fuertes de Segunda. Eso siempre supone una ilusión y una motivación extra. Vengo a intentar ascender y a devolver al club a donde se merece estar".

Y sobre lo que puede aportar, explicó que "me quedan entre tres y cinco años de fútbol y quiero disfrutarlos. Vengo a sumar, puedo ayudar a balón parado, aportar experiencia, ya que veo que somos un equipo joven y con muchas ganas, que a veces es más importante que tener un equipo con más veteranía".

La Tercera no la tiene muy controlada "al llevar siete años fuera" y de la plantilla "conozco a Parada, coincidí con él sólo 6 meses, pero se ven buenos jugadores, con las ideas claras y desequilibrantes arriba".