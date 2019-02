"Este partido frente al Écija es la primera final de las trece que nos quedan"

Nene Montero, técnico del Xerez CD, encara el partido ante el Écija con el único objetivo de sumar los tres puntos, califica la cita en el San Pablo de "final, que hay que ganar" y advierte que "este encuentro me causa más respeto que otros ante algunos de los equipos que marchan arriba por los cambios que han hecho, han firmado a futbolistas que conozco poco".

-¿Qué espera de este Écija tan renovado?

-Me preocupa este partido un poco más que si tuviese que jugar ante el primero o ante otro rival de los de arriba. Me preocupa porque es un equipo que ha cambiado muchísimo de jugadores. Me hubiese gustado enfrentarme a los que vinieron aquí en la primera vuelta, que era un buen equipo y que nos empató de penalti injusto en el minuto 93. Me gustó ese equipo y con ese rival me hubiese gustado competir. Respeto muchísimo a este equipo y más aún porque está formado por gente que conozco poco. Hay futbolistas de los que tengo menos referencias y eso genera dudas pero vamos a ir a por los tres puntos como está mandando. Dije que teníamos que darlo todo en los catorce partidos que faltaban y vamos a por todas, dándole al juego la intensidad que el partido requiere.

-¿La inestabilidad institucional hace que el rival sea más peligroso?

-Eso está claro, aquí, sin ir más lejos ha pasado. En este tipo de situaciones llega gente nueva y debutan chavales jóvenes que se lo ponen más complicado al rival, de ahí el respeto. No obstante, no hay que ir más allá. Estamos todos advertidos y hay que jugar con muchísima intensidad. No lo he dicho hasta ahora, hay que jugar este partido como si fuese la primera final de las trece que nos quedan.

-¿Cómo hay que encarar una final de este tipo?

-Hay que hacer un partido muy serio y con verticalidad porque lo que vamos a buscar es ganar. Me adapto a las características de mi plantilla. Si tuviese a Viqueira o Masegosa empezaríamos a tocar desde atrás pero si tengo otro tipo de jugadores, me toca hacerlo de otro modo. Debe imperar la velocidad y el trabajo defensivo, no podemos encajar goles porque por muy mal que se desarrolle el encuentro, seguro que tengo tres o cuatro ocasiones. El resultado es lo que cuenta, jugar a ganar.

-Sin Alberto Fernández ni Amin tendrá que hacer cambios...

-La ausencia de Alberto la va a cubrir Gonzalo y para la de Amin tengo más alternativas en función del sistema que utilice, ahí están Yeray o David. Me gustaría tenerles a todos pero... Lo que tenemos que hacer es un partido serio para no darles opciones de marcar y hacerlo nosotros. El Écija es un equipo con nombre, es un histórico de Segunda B, he jugado allí muchas veces, y eso hay que tenerlo presente. Insisto, debemos respetarles, como cuando nosotros vamos a jugar por ahí nos respetan, para presentar batalla y sumar los tres puntos.

-¿Los tres partidos de esta semana marcarán el futuro del Xerez CD en la tabla?

-Sí, ahora ya sólo vale ganar. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, necesitamos entrar una buena dinámica y encadenar varios triunfos. Tenderemos que gestionar bien la plantilla para evitar el bajón físico de algunos jugadores que acumulen muchos minutos, lo que no quiero es que haya lesiones.

-¿Qué supone para usted la lesión de Naranjo?

-Me ha dejado mal. Esa es la suerte de la que hablo que hay que tener en el fútbol y que yo no estoy teniendo desde que llegué, estamos sufriendo muchas lesiones graves. Tengo mucha confianza en él porque le veo muchas posibilidades, ha ido de menos a más y me jugaba en cualquier posición, era una de mis armas. Le he dado muchos ánimos y me ha dolido bastante porque además de buen futbolista es encomiable como persona.