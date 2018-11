Nene, técnico del Xerez CD: "Tienen un magnífico equipo, de los mejores del grupo"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, se estrenará en el banquillo ante el Xerez DFC en el derbi de este sábado. El malagueño resalta que "para mí es un partido más, será especial porque va a ser el primero en el banquillo después de tanto tiempo esperando. Respeto al máximo al rival pero lo considero un derbi más teniendo en cuenta que he vivido ya con el propio Xerez CD partidos ante el Cádiz, Mérida-Badajoz, Ceuta-Melilla, Betis-Málaga... Este es importante por lo que nos jugamos y también porque son dos equipos de la misma ciudad que tienen sentimientos compartidos".

El técnico malagueño, de todos modos, no oculta que "para los chavales que son de Jerez es lógico que el encuentro sea un poquito más especial, estén algo más motivados y no necesiten ese plus que el entrenador les pueda aportar. De todos modos, los tres puntos valen igual. Nosotros vamos a intentar sumarlos porque queremos mantener la buena línea y no ceder puntos en casa".

Montero lleva en Jerez desde octubre y ha tenido tiempo de ver bastantes encuentros del Xerez DFC, tanto en Chapín como en vídeo. "Les he visto y es un magnífico equipo, de los mejores que hay en el grupo junto al Córdoba y Utrera. Veo a un conjunto con mucho empaque, fuerte, sólido y está muy bien trabajado. Tuve la gran suerte de entrenar a Masegosa, que fue un buen jugador. Es una anécdota más. Pepe es ya un técnico contrastado, es joven y le deseo lo mejor, tiene aspiraciones".

Para la afición, el preparador azulino tiene un mensaje claro: "Siempre le pido lo mismo, que el carácter que yo tengo lo quiero ver en mis jugadores y en mis seguidores en el campo pero siempre dentro de la deportividad con mayúsculas. A mis futbolistas les digo que tener actitud y competir bien muchas veces sirve para vencer a un sistema o a un equipo que puede ser superior. Eso mismo le pido a mis aficionados, que tenga actitud ganadora, que empuje pero, insisto, siempre dentro de los límites de la deportividad con mayúsculas. Somos de la misma ciudad y los dos equipos tienen el mismo origen. Esto, a fin de cuentas, es fútbol. En la grada hay que animar y disfrutar de lo que se haga en el campo".

Nene sólo ha podido dirigir una sesión de entrenamientos esta semana por la falta de acuerdo con Pineda. Le hubiese gustado "trabajar más con los chavales, pero no podemos hacer nada. He estado pendiente y ya está. Tenemos muchas bajas de jugadores importantes. Pedro Carrión está sancionado, Chino no puede jugar por motivos personales y lo de Ezequiel es lo peor. Es un futbolista al que vamos a perder por un largo periodo de tiempo y es una lástima. Me llevé un disgusto grande cuando me llamaron para comentarme su lesión de rodilla. De todos modos, no soy de quejarme mucho ni de poner excusas. Las cosas son así y con lo que tenemos, debemos plantarles cara".