Nene Montero, técnico del Xerez CD, no estará en el banquillo en Lebrija

Nene Montero cumplirá su noveno partido al frente del Xerez CD fuera del banquillo. El club sigue sin solucionar el finiquito de Julio Pineda y, por tanto, no puede tramitar la licencia del entrenador malagueño.

Nene avisó tras el encuentro del pasado domingo ante el Cabecense que esperaría esta semana antes de tomar una decisión definitiva si no se solventaba su situación, y al mismo tiempo anunció que dejaría de acudir a los entrenamientos y a los partidos. Dicho y hecho. Esta semana no ha aparecido por ninguna de las sesiones de trabajo que ha realizado el Deportivo ni se desplazará hasta Lebrija el domingo.

Se cumplirán los peores presagios salvo que hoy a primera hora de la mañana el Xerez CD cierre un acuerdo con el segundo entrenador de Juan Pedro y la entidad pueda tramitar a tiempo la ficha de Nene.

Lo grave es que los problemas para el preparador azulino no terminan ahí. El Colegio de Entrenadores, a través de Antonio Mendoza, su presidente, le ha dado un toque de atención, le ha advertido que su situación no se ajusta a la legalidad y que se expone a una sanción. Esa sanción, ya a nivel personal y no de club, puede suponerle una inhabilitación para ejercer su profesión de entre seis meses y un año.Así las cosas, el malagueño tiene muy claro que no se va a arriesgar a un castigo de ese tipo y menos cuando lleva denunciando su situación desde hace bastantes jornadas.

Las sesiones de trabajo de los futbolistas las están llevando a cabo Eli y Edu Rogerio y serán los encargados de dirigir al equipo en Lebrija si no se produce hoy un acuerdo con Pineda.

Los azulinos se ejercitaron anoche en La Granja y hoy lo harán en las instalaciones de Picadueñas. Los técnicos, con las bajas seguras de Sanjuán y Alberto y ya sin Juan Benítez ni José Vega, están pendientes de la evolución tanto de Luna como de Amin. El central aún no está recuperado del esguince cervical que se produjo el domingo y el punta se resintió de la lesión de Arcos.