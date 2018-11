Ultimátum de Nene Montero: no entrena más hasta que no se arregle su situación

Nene Montero ha dado un ultimátum a los rectores del Xerez CD y no entrenará más al Deportivo hasta que no se arregle su situación y el club le tramite la ficha federativa. El entrenador malagueño anunció su decisión tras la derrota del equipo azulino en La Juventud ante el Cabecense (0-1), octavo partido que ha tenido que seguir desde la grada sin poder sentarse en el banquillo porque el club no ha llegado a un acuerdo con los técnicos anteriores, primero Juan Pedro Ramos -con el que hubo acuerdo hace un par de semanas- y ahora con Julio Pineda, segundo del Pirata y con el que no ha habido negociación y solo un contacto el pasado lunes.

Nene, cansado de su situación, explicó tras el partido en La Juventud que no entrenará más al Xerez CD hasta que el club no le tramite la licencia federativa: esperará esta semana a ver si hay solución y en caso contrario no irá el domingo a Lebrija al partido con la Balompédica Lebrijana.

El técnico resaltó: "Ya está bien. No puedo seguir trabajando así, este contencioso se tiene que arreglar. Lo que quiero es dirigir a mi equipo desde el banquillo, poder ganar, perder o empatar. Desde la grada es muy complicado, así no se puede. Espero que esto se solucione esta semana, a Lebrija no voy como no se arregle y también voy a esperar antes de volver a entrenar, estaré allí pero no entrenaré".

Además, añadió que "ya está bien, llevo ocho partidos en la grada y ya vale. Y que conste que quiero seguir, estoy contento con el equipo, que sé que va a tirar para arriba pero de este forma, no. Tengo que dirigirlo desde el banquillo, como ya he comentado antes. A esto le tienen que buscar una solución las dos partes".

Nene Montero desveló igualmente que "no tengo ni idea de cómo está el tema. Yo he venido aquí a entrenar y nunca he hablado de mi situación ni de esos problemas porque no me incumben. Hablo en el vestuario pero así es complicadísimo. Esto se tiene que solucionar y si no se soluciona, le tengo que poner la solución yo".