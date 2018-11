Nene Montero, entrenador del Xerez CD, está cansado ya de su situación

Nene Montero está cansado. El entrenador del Xerez CD no aguanta más la delicada situación que está viviendo desde que se hizo cargo del equipo hace siete jornadas, en las que ha sumado once puntos. Todavía no puede sentarse en el banquillo, al no haber llegado el club a un acuerdo económico con la totalidad del cuerpo técnico anterior para poder tramitarle la ficha. Con Juan Pedro sí hubo pacto para rescindir el contrato pero con Julio Pineda, no. El tema del segundo técnico se presenta complicado, ya que ambas partes no se ponen de acuerdo en las cantidades.

Montero tampoco se podrá sentar el domingo en el banquillo en La Juventud ante el Cabecense (16:15) y una vez finalizado el choque es más que probable que tome una decisión. Estima que ya ha esperado lo suficiente y se pronunciará sobre esa situación.

Los azulinos regresan a los entrenamientos esta noche en La Granja para seguir con la preparación del encuentro ante los sevillanos.