El Xerez CD gana dos partidos seguidos ocho meses después

El Xerez CD quiere remontar el vuelo y abandonar definitivamente la zona de peligro de la clasificación, que ahora tiene a tres puntos. La llegada de Nene Montero ha tardado en reactivar al equipo en la medida deseada, pero con el paso de las jornadas la mejoría se va notando.

El técnico malagueño, que aún no ha podido sentarse en el banquillo primero por la falta de acuerdo con Juan Pedro y ahora por la denuncia de Julio Pineda, lleva al frente del plantel siete jornadas, en las que ha sumado once puntos, gracias a tres triunfos (Sevilla C, San Roque de Lepe y Arcos) y dos empates (Los Barrios y Écija) y ha perdido en dos ocasiones, Gerena y Utrera. Justamente, lleva los mismos partidos que estuvo Juan Pedro en el banco azulino y acumula cuatro puntos más que 'El Pirata'.

El preparador jerezano cosechó siete puntos. Perdió frente al Espeleño en la quinta jornada y frente al Cádiz B en La Juventud en la séptima, venció al Salerm Puente Genil en casa y empató en cuatro oportunidades (Coria, Betis Deportivo, Conil y Ceuta). El revés ante el filial amarillo le costó la destitución.

El Deportivo logró el domingo en el Barbadillo ante el Arcos con el golazo de Ezequiel en el descuento el primer triunfo fuera de casa y también por primera vez esta campaña encadenó dos jornadas haciendo pleno de puntos. Curiosamente, los dos han llegado con el mismo once.

La última vez que el XCD consiguió dos victorias seguidas fue el pasado curso hace ocho meses. En las jornadas 29ª y 30ª (4 y 11 de marzo), el Deportivo derrotó en el Fernández Marchán al filial del Recre por 2-1, con dos tantos de Pedro Carrión, que terminó con una brecha en la cabeza, en menos de un cuarto de hora. Manu adelantó a los visitantes en el primer minuto y el ariete xerecista logró su doblete en los minutos 10 y 22. A la siguiente jornada, el cuadro azulino se impuso al Utrera en el San Juan Bosco con un tanto de Juan Benítez, duda para el domingo ante el Cabecense por sus molestias en el tendón de Aquiles, a la media hora de juego.

Ahora, el reto que se marca la escuadra de Montero es igualar el número de jornadas seguidas sin perder, que corresponde a los primeros cuatro partidos de Liga. Con Juan Pedro, los azulinos empataron en Coria, ganaron al Puente Genil en casa, firmaron tablas con el Betis Deportivo y empataron ante el Conil.