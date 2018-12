"Merecimos algo más, mi gente ha dado la cara, ha trabajado y fue solidaria"

Nene Montero, aunque lleva desde el pasado 13 de octubre al frente del Xerez CD se estrenaba en el banquillo ayer en el derbi ante el Xerez DFC. Muy tranquilo y afónico tras no haber parado de dar instrucciones en la banda, se mostró orgulloso de sus jugadores, de su compromiso, de su actitud y lamentó haber sumado sólo punto, ya que cree que "merecimos algo más".

–¿Qué opinión le ha merecido el partido?

–Ha sido un partido intenso, fuerte, un partido al que le ha faltado el gol, nada más. Nosotros hemos salido con nuestras ideas, con nuestra forma de jugar, con nuestro sistema, y hemos intentado por todos los medios ganar esos duelos individuales que eran muy importantes, sobre todo con los hombres de arriba del equipo adversario. Son hombres peligrosos y había que ganar el duelo, y yo ahí estoy muy contento con mi equipo porque lo han ganado. Que no se haya ganado el partido, bueno; son otros factores y otras cosas que se pueden arreglar más adelante. Pero mi equipo ha estado fuerte, ha estado metido desde el primer momento, desde el primer segundo que sacamos de centro y ya dimos el primer aviso de lo que queríamos. Y cuando te sientes así con gente que dan la cara, que te ofrecen solidaridad, te ofrecen trabajo, generosidad en el esfuerzo, compañerismo... Sí encuentras un bloque, un grupo, y eso es lo que yo tengo. Tenía unas ganas inmensas de estar cerca, de quedarme ronco de verdad pero a la altura de ellos para poder corregirles, para poder animarles. Y bien, me siento satisfecho, no con el resultado, evidentemente, porque hemos merecido algo más, pero sí con el trabajo que han desarrollado todos mis jugadores.

–¿Esos duelos individuales han estado condicionados por las tarjetas?

–Los partidos intensos te piden eso, roces. Un equipo fuerte como es este al que nos hemos enfrentado es lógico que haya momentos en los que salten chispas y el árbitro tenga que actuar. pero bueno, se han medido bien, han sabido y han estado bien en ese sentido hasta los últimos minutos que desgraciadamente Israel ahí se resbaló un poquito y lo expulsaron. Por eso no hacía los cambios más acelerados en el sentido de que podían aguantar con tarjetas, estábamos preparados, lo habíamos hablado, porque es lo primero que les dije: si vamos a hacer el partido fuerte, intenso, tenemos que saber que vamos a recibir tarjetas, tenemos que saber jugar con esa presión de la tarjeta ya sacada, lo han comprendido y lo han sabido hacer.

–Con las bajas que tenía y el potencial del rival, ¿el punto es insuficiente?

–Yo no me voy a quejar de lo que tengo y de lo que me falte, cualquier día le puede pasar a otro equipo. He tenido bajas, juveniles en el banquillo y ya está, se ha jugado el partido, hemos salido adelante, hemos jugado ante un buen equipo y mi equipo ha mostrado argumentos suficientes como para decir que si a este equipo se le apoya un poquito más a nivel de club, si se le mete alguna que otra pieza, este equipo puede decir algo.

–Por eso el punto conseguido tiene mucho valor...

–Claro que tiene valor: un equipo que está arriba, primer derbi que se celebra en Tercera División... Es importante. Yo les he felicitado a todos porque a mí lo que más me ha gustado ha sido el trabajo, el esfuerzo, la generosidad. Todas esas cosas yo las valoro mucho, porque hemos podido hacer gol y hemos podido ganar el partido.

–¿Cómo se ha sentido en su estreno en el banquillo?

–Muy tranquilo. Le dije a mis jugadores en la charla que yo estaba a 60 pulsaciones, las comprobamos y les dije que esperaba que ellos estuvieran más o menos igual, porque lo que hay que hacer es disfrutar del partido, no presionarse a sí mismo. Un partido difícil puede ser el de la semana que viene o el de la otra: todos son difíciles. Como hay que estar en un partido de estos es tranquilo y saber cuáles son tus posibilidades, cómo puedes neutralizar y combatir a un adversario y ya está, y con los mimbres que tengas, no mirar que te falta este o que te falta el otro. Lo que hay. Los que hay son buenos, útiles todos.

–¿Cree que el estado del terreno de juego ha condicionado el partido como dice Masegosa?

–Bueno, si alguien pega un trancazo de 30 metros y la mete por la escuadra ya el campo estaba bien... En estos campos hay que jugar, son los que hay y hay campos peores, de césped artificial y que son peores que este porque bota peor el balón y tienen más goma que césped artificial. Yo respeto lo que diga él, el partido hay que jugarlo en el campo que sea. El equipo que cree que es técnicamente superior o que es superior técnicamente quiere unos campos, pero a medida no te van a hacer los campos. Hay que jugar donde sea, a lo mejor la jugada de Amin, la última que resbala un poco y quiere entrar con el interior del pie derecho, si hubiese estado el campo mejor pues entra pero para qué me voy a quejar de esa jugada, si no ha entrado. No puedo hacer nada.

–El partido hubiera cambiado de haber sido gol la oportunidad del primer minuto...

–Esa jugada ya la llevo buscando desde hace mucho tiempo porque la hacemos en los entrenamientos desde que llegué aquí. Es una cosa que me gusta, todo el mundo saca para atrás y el medio centro le pega, y a mí me gusta sacar para adelante, para ganar metros. Le dije a mi amigo Sergio 'si lo ves un poquito adelantado ni lo pienses'. Lo vio y le pegó pero no ha entrado...