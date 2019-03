Nene Montero, destituido como técnico del Xerez Club Deportivo

El Xerez Club Deportivo ha destituido a Nene Montero como técnico del equipo azulino. Los acontecimientos se han precipitado durante la tarde tras el empate del equipo en casa del Sevilla C, tercera igualada en una semana y cuarta en las últimas cinco jornadas.

El club anunció oficialmente el despido del entrenador cuando este medio ya había publicado la noticia, argumentando que la decisión se toma "debido a los resultados cosechados en la que ha sido su segunda etapa al frente del equipo jerezano".

Nene ha estado al frente del Xerez CD un total de 25 jornadas. Llegó en la octava sustituyendo a Juan Pedro Ramos y con el malagueño en el banquillo, el Xerez CD ha sumado 8 victorias, 12 empates y 5 derrotas, el 48 por ciento de los puntos.

Pese a debutar con un empate en Las Arenas de Palmones frente a la UD Los Barrios, el técnico malagueño tuvo que estar un total de nueve jornadas en la grada al no poder sentarse en el banquillo porque el club no llegó a un acuerdo, primero con Juan Pedro Ramos y, una vez que solucionó el asunto con el exentrenador, con Julio Pineda. De este modo, Nene 'debutó' en el banquillo en el derbi contra el Xerez Deportivo FC, encuentro que también acabó con empate.

De esta manera, la segunda etapa de Nene Montero en el Xerez CD llega a su fin, aunque ahora de forma abrupta. El malagueño entrenó al club azulino en la campaña 1999/2000, en la que clasificó al equipo para disputar la liguilla a Segunda División pero no logró el ascenso.

Antes de conocer su destitución, las últimas palabras de Nene Montero como técnico azulino fueron para felicitar a sus jugadores tras empatar con el Sevilla C: "Yo estoy muy contento y muy satisfecho del trabajo de mis jugadores. Contento no, lo siguiente, porque se han dejado la piel, ha sido una semana entera de trabajo en cada uno de los tres partidos y no hemos podido ganar ninguno, pero tampoco los hemos perdido. Lo hemos peleado a muerte y hemos estado concentrados hasta el final. Hemos venido aquí a por los tres puntos y los podíamos haber sacado. Le he dado la enhorabuena a mi equipo".