La genialidad de Sergio Narváez no basta (2-2)

El Xerez Club Deportivo acabó empatando un partido que tenía ganado después de dejar escapar una ventaja de dos goles frente al Sevilla C. El conjunto jerezano suma el tercer empate consecutivo y sigue en la zona media de la tabla.

En la línea irregular de toda la temporada, los azulinos encadenan cinco partidos sin perder, pero cuatro de ellos han acabado en igualada. Si hace apenas tres días dejaban escapar un triunfo seguro en La Granja frente al Gerena, que empató en el último suspiro, en la Ciudad Deportiva sevillista, más de lo mismo.

Y eso que el partido comenzó de la mejor manera para los xerecistas gracias a una genialidad de Sergio Narváez, de largo el mejor jugador azulino de la temporada. El Xerez CD ganó el sorteo para iniciar el choque, Narváez vio que el meta sevillista Adri no estaba bien colocado y nada más pitar el colegiado lanzó desde el centro del campo, sorprendiendo a propios y extraños y firmando el gol más tempranero -3 segundos- que se recuerda en un campo de fútbol.

El partido se le ponía de cara al Xerez CD y muy cuesta arriba a un Sevilla C muy nervioso por todas las circunstancias que rodean al segundo filial blanco. Fortalecidos por el gol, los azulinos dominaron con facilidad y Alberto estuvo a punto de concretar una combinación entre Sergio y Piñero. El lanzamiento repelió en un defensa y la pelota se fue a córner. Pudo caer el segundo poco después tras un saque de esquina que sacó en corto Sergio Narváez a Piñero, éste le devolvió el balón y el disparo del centrocampista lo sacaba Adri en una gran intervención.

En pleno dominio xerecista, los visitantes pidieron penalti a Yeray, a quien desequilibraron cuando iba a rematar un servicio de Amin. El colegiado no apreció nada punible.

La primera mitad acabó con una incursión de Piñero que no encontró rematador, pero el rechace le cayó a Ezequiel, cuyo centro salió rechazado de nuevo, acabando la jugada en un lanzamiento de Sergio que se iba por encima del larguero.

La segunda mitad comenzó con dominio alterno pero a los siete minutos el Xerez CD marcaba el 0-2 gracias a la transformación de un penalti, de nuevo con Sergio Narváez como protagonista.

Se le ponía todo de cara al conjunto de Nene Montero, pero siete minutos después del 0-2, el Sevilla C se metía en el partido recortando distancias gracias a una buena jugada personal que finalizaba Diego superando a Fran.

El Sevilla C comenzó a creer en el empate y los azulinos se replegaban buscando una contra para matar el partido. El empate llegó en la jugada más polémica del partido, al estimar Ferreras Macías penalti de Salas en una jugada en la que además le costaba al central xerecista la segunda amarilla. Simo no falló, el Sevilla C empataba y el Xerez tenía que jugar los últimos quince minutos con diez.

Los últimos diez minutos del partido fueron un continuo asedio del filial sevillista, que merodeó la portería de Fran el tercero y la remontada. El Xerez CD se defendió con uñas y dientes para sumar un nuevo empate. Un punto que después de la ventaja de dos goles supo realmente a poco.