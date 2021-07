Óscar Jiménez y Satoca, la ilusión de los jugadores más jóvenes del Xerez CD

El meta Alejandro Satoca y el delantero Óscar Jiménez debutaron en La Barca ante la UD Algaida con el Xerez CD en el Memorial Andrés Chacón y este jueves han sido presentados en las instalaciones de Distribuciones Cárnicas Lugo. Ambos, acompañados por el consejero José Manuel Matos y Ramón Verdú, se mostraron encantados con su nuevo destino y también apuestan por el ascenso.

El portero admitió sentirse "ilusionado por formar parte del proyecto de un club histórico como el Xerez CD. Estoy muy feliz de estar en este equipo y esta ciudad. Bajar de categoría no fue un problema porque el un reto muy interesante. Pelearé por llevar a este escudo al lugar que merece, tenemos que lograr el ascenso".

Sobre su adaptación, apuntó que "está siendo muy buena, tengo compañeros excelentes y en la plantilla somos tres porteros que peleamos por el mismo objetivo. Ya he tenido la oportunidad de jugar y ahora tengo que trabajar para pelear por el puesto en la competición".

Óscar Jiménez "Espero que el gol que hice en La Barca sea el primero de muchos para ayudar a lograr nuestro objetivo"

Satoca "Bajar de categoría no fue un problema para mí, llego a un club histórico que lucha por algo grande"

El punta procedente del Guadalcacín es una "apuesta personal" de Ramón Verdú: "La pasada temporada fui a verlo en diferentes ocasiones a Guadalcacín y me sorprendió muchísimo la capacidad goleadora que tiene, los movimientos que es capaz de generar sin balón y la multitud de registros que atesora. Una vez fui nombrado en este puesto, mi primera decisión fue tratar de amarrarle porque tengo muchísima confianza en él y en su trabajo".

Óscar Jiménez, por su parte, admitió sentirse "muy ilusionado de estar en este equipo y por dar el salto desde División de Honor. Estaba en mi casa, recibí la llamada de Ramón, no me lo esperaba y todo fue rápido. Lo hablé con mi familia y tenía claro que quería estar aquí, lo decidimos sin tener que pensarlo mucho".

El ariete debutó contra la UD Algaida y marcó. No oculta que "me siento orgulloso por haberme estrenado así ante la afición. Cuando tiré y vi que era gol no me lo podía creer. Tuve la suerte de debutar con buen sabor de boca y espero que sea el primer gol de muchos para seguir con la línea del curso pasado".

Además, resaltó: "Tengo muchas ganas de que empiece la liga para luchar por conseguir ese ascenso que todos queremos".