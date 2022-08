Paco Peña da "un diez" al Xerez CD en su estreno frente al Recreativo en Chapín

El Xerez CD abrió la pretemporada el sábado con un triunfo ante el Recreativo de Huelva con un gol de Soto en un encuentro en el que mostró una buena imagen y ofreció a sus incondicionales en Chapín una buena imagen. Paco Peña, técnico azulino, se muestra satisfecho, pero frena la euforia y tiene los pies en el suelo: "Esto acaba de empezar y queda mucho trabajo por delante. Eso sí, a los jugadores hay que darles un diez a todos por su actuación ante un rival más rodado y de superior categoría".

Sobre el estreno, subrayó que "no era fácil el debut, ya que el rival al que nos teníamos que enfrentar era el más propicio para conseguir buenas sensaciones, tanto por la categoría como por el potencial respecto a nosotros. Teníamos un papelón, pero el trabajo, el orden del equipo e incluso el desorden en algunos momentos, que siempre es bueno para corregir aspectos, han sido interesantes. Esto acaba de empezar y sólo es el comienzo. Hay que valorar el trabajo, no el resultado. Me hubiese ido igual de satisfecho de haber perdido".

Desde el primer minuto, el Deportivo comenzó a mostrar algunas de las que serán sus señas de identidad. Entre ellas, destacó la presión alta. "Me gusta esa presión, no contemplo no presionar siempre que se pueda y tengas mimbres para realizarla. De todos modos, en algunos momentos hemos presionado más arriba y más de lo debido, hay que tener en cuenta que es el primer partido, pero es bueno que se acostumbren y eso es mejor que perder la marca y esperar al contrario. No me gusta defender atrás, prefiero hacerlo cuanto más arriba, mejor".

El joven delantero de la cantera Soto salió de inicio, de extremo izquierdo y fue el autor del primer gol de la temporada. "Tiene ganas y debe aprovechar sus oportunidades. Cuando le dije que iba a jugar de extremo tenía la carita blanca, pero con los futbolistas que teníamos, le necesitábamos ahí, en el fútbol te tienes que adaptar y tienes que inventar. Al principio, le costó porque se quedada atrás en la presión alta, pero es lógico, no es su posición. Aún así, ha jugado 45 minutos muy buenos y el gol le cayó, tiene ese don y lo intentaremos aprovechar, pero de delantero".

"La afición acabó contenta y es importante, hay que ir de la mano; tenemos el mismo objetivo”

La defensa también rindió a un buen nivel y el equipo dejó su portería a cero. En ese sentido, el preparador azulino advierte que "la defensa se empieza desde arriba y el ataque se inicia desde atrás. No quiero personalizar ni destacar a nadie, creo que a todos los jugadores hay que darle un diez por el trabajo que realizaron. Era nuestro primer partido y nos enfrentábamos al Recre, un histórico, un equipo mucho más rodado y de superior categoría. De lo poquito que nos ha dado tiempo a ensayar en estas semanas, hay cosas que se han hecho muy bien en el partido. Me voy contento porque todos lo han hecho bien, los de atrás, los del centro del campo y la gente de arriba".

En la portería también rotó, pero César jugó casi una hora y Nico media: "El tema de los porteros, bajo mi punto de vista, es un tema delicado. Puedo sacar cuarenta y cinco minutos a cada portero, pero si lo hago así y se me lesiona el que sale, ya me quedo sin ninguno. Hemos intentado que César aguantara para que Nico tuviera menos margen de tener problema, aunque ya se sabe que eso es imprevisible y que lo que no te pasa en una hora, te pasa en un minuto. En el siguiente partido ya será al contrario. No tengo decidido nada. Era el primer partido y teníamos que decantarnos por uno, será titular el que se lo gane".

Todos los fichajes jugaron y no le sorprendieron. "A Maqueda y a los hermanos Parada les conozco a la perfección porque les he tenido a mis órdenes, sé lo que pueden dar. Han estado en una buena línea. Insisto, no era fácil afrontar este partido, que era el primero, en casa, ante un rival complicado... Todo eso también hay que meterlo dentro de los factores que condicionan un encuentro. Hasta los chavales que han jugado cinco minutos han estado bien, es importante que a los nuevo no les haya superado Chapín".

Paco Peña también tuvo palabras de elogio para el Recre. "Si para nosotros el partido no era fácil, para ellos tampoco lo era. Era superior sobre el papel, pero todos los partidos hay que jugarlos. Fueron superiores en algunos momentos, pero hay que ser competitivos siempre. Nosotros jugamos varios partidos dentro de uno. No vamos a descubrir ni al Recre ni a club. Tiene una plantilla más que competitiva para acometer el ascenso".

La afición respondió y eso "siempre es importante. Creo que la gente se ha ido contenta, que ha visto una gran actitud por parte del equipo y que fuimos competitivos. Todo suma, la cercanía entre afición y equipo es fundamental. Ellos nos pueden dar mucho y nosotros a ellos, tenemos que ir de la mano porque peleamos por el mismo objetivo".