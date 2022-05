Paco Peña: "Es un sueño entrenar al Xerez Club Deportivo"

Paco Peña ha sido presentado como nuevo entrenador del Xerez Club Deportivo en la cervecería De Diego en el club social La Cartuja en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente del club, Juan Luis Gil, y el presidente de honor del XCD, Rafa Verdú. También han acudido Óscar Garvín como representante de Gestar Sport, así como Juan Pedro Ramos, que seguirá en el cuerpo técnico como segundo entrenador, y Fran Corrales, entrenador de los porteros del club azulino.

El nuevo técnico azulino, en su día capitán y santo y seña del Xerez CD, ha asegurado que llega a la entidad "con mucha ilusión" y con el objetivo de devolver al club a categorías superiores, aunque matizó que todo va a depender de la plantilla y del presupuesto que pueda manejar el XCD para tales fines. Sí explicó que regresar al Xerez CD es "un sueño" y quiere un equipo con un ADN bien marcado y "competitivo".

En cuanto a la plantilla -a partir de ahora se acelerará en el proceso de configuración del equipo- explicó que "será difícil" mantener a todos los futbolistas de la pasada campaña, ya que hay jugadores con pueden tener ofertas de Segunda RFEF, aunque confía en que se pueda hacer en un equipo potente para luchar por estar arriba.

Las primeras palabras de Paco Peña como nuevo entrenador del XCD fueron para agradecer al club la oportunidad de "hacerme volver de nuevo a mi casa, donde crecí y donde he pasado los mejores momentos de fútbol de mi vida. Vuelvo con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas de dar al xerecismo lo que creo que debe de aspirar".

Las negociaciones fueron "fáciles cuando por las dos partes se quiere y se está predispuesto", reconoció Paco Peña, que añadió que para él "es un sueño, una ilusión tremenda el estar aquí porque me ha criado y he vivido... prácticamente la única camiseta que he tenido durante toda mi etapa de jugador fue la del Xerez Club Deportivo y cuando no lo he sido la tenía en el corazón. Toda mi familia es xerecista y ante eso lo único que yo puedo querer es entrenar al Xerez Club Deportivo", afirmaba.

Tras quedarse en la primera eliminatoria del play-off de ascenso, el objetivo será el mismo: "Sin desmerecer ni faltar al respeto a nadie, somos el Xerez Deportivo y tenemos una historia, no podemos salir a ver qué pasa, tenemos que salir a ganar partidos y a ganar el campeonato y eso no tiene por qué cambiar. Pero, luego, indudablemente los objetivos hay que ponerlos en orden en función de la plantilla que se haga".

Sin Recre ni Utrera, a priori el Grupo X de Tercera RFEF parece más asequible, pero "pensar eso es adelantarse demasiado. Sí es verdad que sin estos dos equipos, uno por historia y otro por los años que llevaba apostando, parece que va a ser fácil y para nada; aquí todos los partidos son un mundo ya sea jugando en casa como fuera, pero trabajo, ilusión y competir lo vamos a hacer porque se lo merecen los mil y pico o dos mil aficionados que haya en la grada y esperemos que muchos más".

Desde que se anunció su contratación, Paco Peña se ha puesto manos a la obra para confeccionar la plantilla junto a la comisión deportiva: "El club sabe qué jugadores me gustan", afirmaba, aunque también explica que "es difícil que se pueda quedar toda la plantilla. Yo descarto a pocos, pero luego hay jugadores que tienen unas aspiraciones, otros que n o han dado el rendimiento que yo entiendo que deberían haber dado o a lo mejor no entran en la idea que yo tengo. Es normal que haya cambios en todas las posiciones".

Por último, lanzó un mensaje claro de qué Xerez CD quiere que se vea en el césped: "Cuando escucho a la gente hablar que mis equipos son competitivos... Hay que llevar el escudo del Xerez por todas partes con la mayor honra y demostrar que somos el Xerez y que queremos hacer grandes cosas. Nosotros, internamente y desde el principio vamos a aspirar a todo. ¿Por qué? Pues porque a mí aquí me enseñaron que había que luchar por todo".