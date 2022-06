Jose Parada: "Mi deseo desde hace años era volver a casa, al Xerez CD"

Jose Parada vuelve al Xerez CD una década después. El centrocampista se marchó muy joven y regresa en plena madurez deportiva dispuesto a cumplir "con los objetivos que el club se marque en un grupo de Tercera de los más complicados a nivel nacional. Tenemos que marcarnos los retos cada semana" y se mostró "feliz por volver a casa, era mi deseo desde hace años".

Juan Luis Gil, presidente azulino, fue el encargado de presentar al futbolista en el Mesón Chamaeleo y de darle la bienvenida en un acto en el que desveló que "ya tuvimos contacto con él hace tres años para que viniera, pero la situación era distinta, difícil y estuvo a punto de venir, aunque finalmente no se llegó a un acuerdo. Es un jugador que ha estado en nuestra cantera y, además de jugar muy bien a la pelota, algo que gusta mucho aquí en Jerez, tiene mucha garra, que para nosotros es importantísimo. Te deseamos lo mejor, bienvenido a tu casa. Personalmente, no olvido aquel Xerez B de Paco Peña con Jose Parada de capitán, para mí ha sido uno de los mejores Xerez B que yo he visto".

Parada, por su parte, destacó que "es cierto que hemos estado en contacto en varias ocasiones, pero al final no concretamos nada. Para mí, es un orgullo poder volver a casa y defender el escudo ante esta afición. Tenemos que trabajar para conseguir los propósitos que nos marquemos y en ello vamos a estar".

El sanluqueño se define como un futbolista al que le gusta "el buen trato de balón y tengo también carácter dentro del campo. Luego, otra de las cosas que me caracterizan es que me lo dejo todo en el verde, intento dar en cada partido todo lo que tengo dentro de mí".

"El grupo X es de los más complicados a nivel nacional"

Con experiencia en Tercera y en el Grupo X, aunque han ascendido Recreativo de Huelva y Utrera, dos de los conjuntos más potentes, no se fía y recuerda que el grupo es "de los más complicados a nivel nacional. A priori, hay conjuntos que también se están reforzando muy bien. Creo que hay cuatro o cinco equipos que van a luchar y optar por lo que todos queremos hacer, que es quedar lo más arriba posible e intentar ascender".

Y con la dificultad que entraña el grupo, apuesta por "trabajar en el proceso para conseguir los objetivos que nos marquemos. Hay que trabajar cada día y no mirar más allá, cada semana es la más importante".

El centrocampista sanluqueño fue capitán del filial azulino y cuando el Xerez CD se puso en contacto con él no se lo pensó demasiado porque "para mí era una ilusión volver, no voy a mentir. Es verdad que llevaba varios años que quería volver a casa, ahora se me ha presentado el proyecto y estoy encantado de poder estar aquí".

A Paco Peña le conoce a la perfección y no oculta que "para mí ha sido importante que él esté aquí, ya lo tuve en la cantera. Sé cómo trabaja, lo exigente que es y lo que me puede pedir".