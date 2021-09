"No podemos hacer un drama de dos derrotas, el equipo recuperará su mejor versión"

José Manuel Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, se muestra optimista de cara al encuentro de este domingo (18:00) en Chapín ante el Villanovense, equipo que es colíder del Grupo IV de Segunda RFEF con seis puntos tras vencer al Ceuta en el Murube y al Vélez en su campo. Espera que su equipo recupere su mejor versión, que recupere la autoestima, que no se sienta lastrado por la ansiedad después de dos derrotas consecutivas y que no cometa errores graves que le vuelvan a dejar en inferioridad numérica.

–Tras dos derrotas consecutivas, ¿se reencontrará el Xerez DFC con el triunfo y con su mejor versión ante el complicado Villanovense?

–Ese es nuestro objetivo, intentar recuperar sensaciones. Hemos perdido un poco ese camino y a través de eso a ver si podemos hacer un buen partido y no nos encontramos con ningún contratiempo como en los dos encuentros anteriores. Hay una realidad patente, de los 190 o 195 minutos disputados con los descuentos, hemos jugado 105 con un futbolista menos. Es bastante más de la mitad de lo disputado hasta ahora, debemos tener controlados esos pequeños detalles para que no nos dificulten aún más la tarea. Queremos crecer poco a poco desde los micro objetivos que tenemos marcados para hacernos fuertes y empezar a creérnoslo de nuevo.

–¿Cómo tiene la autoestima el equipo en estos momentos de cara a la cita del domingo?

–Va en aumento y queremos controlar que el día del partido siga subiendo y que no haya ningún contratiempo que haga decaer ese crecimiento que el equipo quiere ir adquiriendo. Lo que tenemos claro es que a día de hoy, después de dos jornadas sabiendo el comienzo que teníamos de competición y que nosotros no dejamos de ser un equipo humilde dentro de la categoría, recién ascendido, con nuestras limitaciones y que estamos aquí para conseguir principalmente la permanencia, no podemos crear un drama o ser extremistas por dos derrotas en los dos primeros partidos. Tenemos que tener la tranquilidad de saber que el equipo cuando reencuentre su mejor versión o se acerque a ella, volverá a ser un muy competitivo y muy difícil de batir. Necesitamos ahora esa tranquilidad, esa paciencia y ese apoyo de todos, del entorno en general y del grupo a nivel interno, del club, de los socios y de toda la gente que forma y conforma el Xerez DFC.

–El Xerez DFC nunca ha perdido tres encuentros consecutivos en su historia...

–Todos queremos ganar este domingo y todos queremos que no se cumpla esa estadística negativa. Las estadísticas están para romperse e intentaremos ganar, pero tampoco podemos generar ese mensaje de que si no se consigue vencer, esto es un desastre. No podemos llegar ahí porque no es la realidad. Ni se acaba el mundo, ni se acaba la Liga, ni se acaban de caer los objetivos que nos tenemos marcados. Sería una situación igual que la de la semana pasada con un partido menos simplemente de 34. Intentaremos revertir igualmente la situación en el siguiente. No podemos crear una sensación extrema de que si se gana nos salvamos y si perdemos todo es un desastre.

–¿Cómo ha trabajado esta semana el equipo para corregir los pequeños fallos que ha cometido y que le han costado goles?

–El equipo en Cáceres siempre estuvo compitiendo. Con once contra once, sin estar a nuestro mejor nivel, el partido estaba igualado, lo que rompe un poquito la balanza es la expulsión. Con diez, estuvimos mejor que el Cacereño, estuvimos más tiempo en campo rival y logramos que nos generaran poco peligro. Hay dos acciones a balón parado que lo marcan todo. En el minuto 75, hay un una falta frontal y tienen el acierto de clavarla. Eso toca bastante la moral al equipo en ese momento porque se estaba reponiendo a un varapalo y estaba con opciones de pelear en los últimos minutos por al menos un punto. Nos derrumbamos a falta de quince minutos tras un saque de esquina. Le concedimos pocas ocasiones, esas dos jugadas puntuales demuestran que no lo tuvieron fácil.

–¿Qué espera del Villanovense?

–Lo que venimos viendo estas dos jornadas. Es un equipo consagrado en la categoría, que lleva muchos años en Segunda B, que tiene una gran plantilla y que sabe lo que se hace a nivel competitivo. Y, además, viene con la flecha para arriba porque viene de dos victorias tras dos encuentros. Sabemos que todos los rivales son potentes y poderosos y nosotros lo que tenemos que intentar es mejorar, respetando al rival pero sin obsesionarnos. Debemos intentar acercarnos a nuestro mejor nivel.

–Chapín siempre ha sido un fortín, ¿influye de alguna manera que se perdiese el primer partido en casa?

–No es algo que nos obsesione. Sabíamos que era una opción que cabía porque llegaba el gallito del grupo, el Córdoba. Queremos crecer a partir de ahora ir creciendo, intentar que sea esta semana y si no, lo antes posible. Tenemos claro que hay que hacerlo desde la confianza y la seguridad y a eso ayuda jugar en casa con el apoyo de nuestra afición, con ese empuje y apoyo que si necesitamos, va a estar más a mano.