Pozoblanco-Xerez CD: un partido de altura

Tres partidos a domicilio, tres triunfos. El Xerez CD, colíder del Grupo X con los mismos puntos que el Ciudad de Lucena (17), es el único equipo que ha sacado adelante sus tres encuentros fuera de casa y este domingo (17:00) tiene un difícil reto en su visita al Pozoblanco para seguir agrandando sus estadísticas.

Los de Checa, invictos e imbatidos y que la pasada jornada empataron a cero en Chapín frente al Utrera, se miden a un rival que está remontando el vuelo y que encadena tres jornadas sin perder. Sorprendió al Gerena en su campo (1-2), derrotó en casa al Atlético Espeleño (2-1) y la pasada jornada fue capaz de arañar un punto en su visita al Córdoba B (1-1). Como local sólo no ha sacado adelante uno de sus tres encuentros, el derbi frente al Ciudad de Lucena (0-2) en un choque polémico, ya que se quedó con nueve jugadores muy pronto.

El Deportivo, cuando salte al terreno de juego, ya conocerá el resultado del equipo de Rafael Carrillo, que se mide a las doce a La Palma, y sabrá qué debe hacer para recuperar el liderato, aunque en estos momentos ni técnicos ni jugadores se centran en ese reto y sí en el 'partido a partido' y en acumular el mayor número de puntos posibles.

Altas

La pasada semana, la enfermería azulina estaba repleta, con Isma Gil, Geovanni, Joselito, Rodri y Antonio Jesús y para esta cita de los cinco el lateral izquierdo jerezano se ha quedado fuera por precaución, ya que aún arrastra algunas molestias y los técnicos han optado no por no forzarle. Rodri tampoco está citado, pero se encuentra apurando la recta final para su estreno. Por contra, es baja Adri Rodríguez, expulsado el sábado por doble amarilla.

Checa ha confeccionado una lista integrada por los 19 jugadores disponibles y antes del encuentro realizará un descarte. El once, con la ausencia de Adri y las altas especialmente de Geovanni y Antonio Jesús, tendrá cambios. De inicio, lo normal es que Reina adelante su posición y la pareja de centrales la formen Juan Mari y Geovanni, con Ramón en el lateral derecho y Del Río en el izquierdo. La medular sería en este caso para el sevillano junto a Migue García y Antonio Jesús, con De Rueda, que también sería novedad, en una banda, Perotti por la otra y Diego Domínguez en punta, con Armengol en el banquillo. La portería, salvo sorpresa poco esperada, debe ser para un Santos que está impecable desde que se hizo con la titularidad tras la lesión de Isma Gil, una de las novedades de la convocatoria.

Cobos: "Tienen la plantilla más fuerte del grupo"

El rival espera al Xerez CD motivado tras sus últimos resultados y Antonio Jesús Cobos, técnico de los pedrocheños, se muestra satisfecho "con la dinámica y con la trayectoria en casa. Tenemos que hacernos fuertes en nuestro estadio para cimentar lo que venga, sólo hemos perdido un partido en el que pasaron muchas cosas. Queremos que todos los equipos que pasen por aquí tengan que pelear, sufrir muchísimo y hacer muchas cosas bien si quieren ganarnos".

Sobre el Xerez CD, en una entrevista concedida al periodista José Manuel Gamero, exjefe de prensa del Deportivo en su canal de twitch, resalta que "no manejo todos los datos, pero creo que en estos momentos es el club que presenta mejores registros de toda la Tercera RFEF de España y todos sabemos que esta categoría no le corresponde ni por entidad ni por historia. Tienen la plantilla más fuerte del grupo y, junto a la del Recreativo de Huelva hace un par de campañas, creo que es la más fuerte de todas las que he visto y lo están demostrando".

Además, subraya: "Es noticia por ser el único equipo de España en categoría nacional que no ha encajado goles y eso lo dice todo, aunque creo que en lo que más destaca es en el plano ofensivo por los delanteros tan importantes que tiene, es bestial. Es el máximo favorito para ser campeón. Nos vamos a medir a ellos en un gran momento, están muy bien, pero soy de los que piensan que aún pueden estar mejor. A ver quién es capaz de frenar a ese equipo si sigue manteniendo su solvencia atrás cuando sus jugadores de arriba empiecen a marcar".