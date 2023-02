¿Puede jugar el Sevilla C el play-off de ascenso a Segunda RFEF?

El Sevilla C, rival este domingo del Xerez CD en Chapín, ocupa la cuarta posición con 36 puntos y la gran pregunta que se hacen los aficionados azulinos -y por extensión los del resto de aspirantes a jugar la fase de ascenso- es si el segundo filial hispalense puede luchar por subir de categoría teniendo en cuenta que el Sevilla Atlético está situado en zona de descenso a Tercera RFEF a falta de 13 jornadas para acabar la temporada regular en la cuarta categoría del fútbol español.

Y aunque la respuesta tendría que ser tajante y categórica, lo cierto es que a estas alturas de temporada no se puede afirmar con rotundidad ni una cosa ni su contraria, aunque hay una serie de premisas que son indiscutibles. De este modo, si el Sevilla Atlético desciende a Tercera RFEF, el Sevilla C también bajaría a División de Honor independientemente del puesto que obtenga en la clasificación, ya que el reglamento de la RFEF impide que dos equipos perteneciententes al mismo club militen en la misma categoría, aspecto regulado en el Artículo 218 del Reglamento General.

Normativa

Igualmente, tampoco se permite la permuta de un filial por otro, por lo que el descenso de categoría del primero conllevaría sin remisión el del segundo filial. De esta forma, el Sevilla C, ya sea como campeón del Grupo X o por la vía del play-off, sólo podría subir a Segunda RFEF si a su vez el Sevilla Atlético logra ascender a Primera RFEF, cosa harta improbable teniendo en cuenta que los nervionenses son antepenúltimos con 18 puntos y a 14 de la quinta plaza, aunque el fútbol siempre está abierto a la sorpresa y este mismo curso hay un claro ejemplo en esa misma categoría con el Recreativo Granada, que en pocas semanas pasó de la última posición a meterse entre los cinco primeros.

Es un error afirmar a estas alturas de temporada que el Sevilla C no puede jugar el play-off de ascenso

Volviendo al caso, ¿podría entonces jugar el Sevilla C el play-off de ascenso aun sin poder subir? La explicación no es tan sencilla y depende de los tiempos. Y es que cuando la Tercera acabe el próximo 23 de abril, a la Segunda RFEF le quedarán todavía tres jornadas más, por lo que si a esas alturas el Sevilla Atlético tiene alguna opción matemática de jugar el play-off de ascenso a Primera RFEF, el Sevilla C podría jugar también la promoción de ascenso a Segunda. Por este motivo no se puede afirmar a día de hoy que el Sevilla C se quedará sin jugar el play-off aunque la lógica invita a pensar a que será finalmente así.

Así viene reflejado en las mismas bases de competición: "Los equipos filiales o dependientes no podrán participar en la segunda fase cuando el patrocinador dentro de la cadena del principal ocupe una plaza en la categoría a la que pudiera ascender salvo que, por disparidad de calendario, no pudiera conocerse el puesto definitivo en la clasificación final del equipo patrocinador o superior dentro de la cadena del principal pudiendo, en este caso, disputar el play-off, pero no materializaría el ascenso si el patrocinador o superior dentro de la cadena principal continuara en la misma categoría".

Antecedentes

Buscando precedentes, hace un par de temporadas el Córdoba B, en el que militaba por entonces el ahora xerecista Juan Luna, no pudo jugar el play-off de ascenso porque para entonces ya se sabía que el Córdoba perdía dos categorías pasando de Segunda A a la nueva Segunda RFEF. Sin embargo, la Federación Canaria sí permitió al segundo filial de la UD Las Palmas jugar el play-off de ascenso la pasada temporada pese a que ya se conocía que Las Palmas Atlético descendía a a Tercera RFEF, dándose la incongruencia de que un equipo abocado al descenso a la Preferente canaria estaba jugando un play-off a una categoría en la que no podía militar.