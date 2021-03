Rafa Carrillo, técnico de la Lebrijana, prefiere encontrarse un Xerez CD con dudas

La Balompédica Lebrijana afrontará el partido de este domingo en La Juventud contra el Xerez CD como farolillo rojo de la clasificación del Grupo X-A de Tercera División después de protagonizar una horrible racha de diez jornadas sin ganar. Los sevillanos sólo han sumado 4 puntos de los últimos 30 posibles, no ganan desde el pasado 22 de noviembre y llegan a Jerez con nuevo técnico, el cordobés Rafa Carrillo, que ha sustituido a José Antonio Asián.

El nuevo míster del equipo lebrijano no pudo estrenarse con victoria el pasado fin de semana en su debut al frente de la Lebrijana al caer por un gol a tres frente al Ceuta. Los caballas, que han dejado atrás una mala racha que ahora se ha instalado en el seno del Xerez CD, ya ganaban cero a dos en los diez primeros minutos y aunque el ex del XCD Fran Jiménez acortaba distancias, un penalti posibilitaba el 'hat-trick' de Pablo García, el pichichi de la categoría con 13 goles.

Rafa Carrillo tiene trabajo por delante como él mismo reconoce tras un primer análisis del equipo y después de sus primeros noventa minutos en el banquillo: “El equipo es frágil en defensa y en eso es en lo primero que tenemos que incidir. Lo pudimos comprobar el otro día y por eso está el equipo en la situación en la que se encuentra, en lo hondo de la clasificación. Hay que mejorar en esta faceta y también en ataque”.

Rival "Siempre es más difícil ganar a un equipo con grandes jugadores cuando está enrachado, el Xerez CD cuenta con grandes jugadores"

Partido "Para nosotros es importante, tenemos que empezar a sumar para ir cogiendo confianza. Espero un Xerez CD fuerte desde el principio"

Diagnóstico "Me he percatado de que somos frágiles en defensa y esa faceta es la que hay que mejorar, al igual que el ataque"

Y es que si quiere salir del pozo, Carrillo admite que no se pueden cometer los errores de los primeros minutos y además ante un rival potente como el Ceuta: “El primer gol es en una jugada a balón parado y el segundo un error de un defensa en la salida de balón”. El técnico, no obstante, se queda con la reacción que tuvo su equipo a continuación: “No bajamos los brazos, nos hicimos dueños del partido y tuvimos nuestras oportunidades. El Ceuta se quedó con uno menos y no tuvimos suerte porque no nos pitaron dos penaltis claros. Me quedo con la voluntad que pusieron los jugadores de querer hacer bien las cosas”, apunta.

Este domingo visitarán a un Xerez CD que pasa por el peor momento de la temporada después de sufrir tres derrotas consecutivas que le han hecho perder el liderato a manos del Xerez DFC. El cordobés tiene que claras sus preferencias: “Si hay que elegir siempre es mejor enfrentarte a un equipo que está con dudas a otro que lo tiene todo muy claro, siempre es más difícil de ganar a un equipo con grandes jugadores cuando está enrachado”.

Carrillo espera un Xerez CD “que querrá empezar de inicio muy fuerte y llevar el peso del partido. Ahí es donde tenemos que estar alerta, tendremos que plantear un partido fuerte y de carácter, el Xerez tiene un gran equipo, muy buenos jugadores y si lleva arriba toda la temporada es por algo aunque ahora les haya llegado la mala racha”.

El técnico aterrizó en la Lebrijana hace apenas unos días y el primer objetivo era salir de la zona de abajo y pelear por acabar entre el cuarto y el sexto puesto, cosa que se ha puesto muy difícil después de la derrota contra el Ceuta: “Esa era la idea, que se nos ha complicado. Lo más importante ahora es empezar a sumar para que los jugadores vayan cogiendo confianza”.