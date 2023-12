Rafael Carrillo, técnico del Ciudad de Lucena, muestra respeto al Xerez CD

Xerez CD y Ciudad de Lucena ponen en juego el liderato del Grupo X de Tercera RFEF este domingo (17:30) en Chapín, en una cita a la que los aracelitanos llegan con 30 puntos por los 27 de los azulinos con un partido menos, el que deben jugar en Ayamonte el próximo 7 de enero. Checa ha elogiado al cuadro cordobés y Rafael Carrillo, entrenador de los celestes, ha hecho lo propio por el Deportivo y da por bueno el empate: "Todo lo que no sea perder es importante, aunque siempre vamos a ganar".

El líder visitará por segunda vez esta temporada después del enfrentamiento del verano en Copa RFAF y tiene claro que "este encuentro será diferente, ahora estamos los dos equipos mucho más rodados y conocemos el potencial que tenemos ambos. Los dos nos estamos mostrando fuertes, ellos llegan después de una victoria holgada y nosotros de una derrota dolorosa en casa".

Considera que Chapín es "siempre un campo difícil y el Xerez CD es un rival fuerte. Es un equipo bien planificado, con jugadores de calidad, atrás tienen centrales y laterales rápidos, que se incorporan al ataque, cuentan con un centro del campo contundente, bandas muy veloces, con desborde y que provocan acciones de uno contra uno continuamente, y arriba si juega Diego ya sabemos que tiene gol y Juan, igual".

Y avisa que el Deportivo se va a encontrar un Ciudad de Lucena "espero que igual que frente al Sevilla C por el tipo de campo en el que vamos a jugar. Es un buen escenario, que nos permite desarrollar juego. Fuera de casa siempre hay que correr el menor número de riesgos posibles y tomaremos las medidas oportunas para no cometer errores".

El liderato está en juego y estima que el partido por ello es "especial y diferente. La motivación de enfrentarnos ante un rival directo, porque así lo marca la clasificación, es alta y te hace tener un plus en cuanto a ganas de jugar y de demostrar. Por ahora, el equipo lo está haciendo bien, tenemos que seguir en esta línea y hacer un gran partido. Ellos van a aprovechar sus bazas, estarán extramotivados para intentar ganar al líder y bucarán insuflar ánimos a la afición. Es lógico y normal que lo hagan, pero no sólo el Xerez, cualquiera porque somos el líder y es algo que tenemos que saber manejar y convivir con ello. Si vamos a ese campo y no estamos preparados para aguantar la presión de un público hostil o de un equipo supermotivado es evidente que no merecemos estar arriba, al menos en la primera plaza. La presión del público no se nota tanto como en otros campos porque está lejos y nuestra motivación también debe ser importante".