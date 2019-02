Raúl Fernández, central del Xerez CD, apuesta por "estar arriba, podemos hacer daño"

Raúl Fernández, defensa malagueño de 21 años y procedente del Lynx de Gibraltar, ha sido la última incorporación del Xerez CD a su plantilla. Ha llegado a petición expresa de Nene, que confía mucho en este joven defensa, y se une a Amin y Chata, los otros dos futbolistas que el entrenador azulino pidió para reforzar su plantilla.

El ya nuevo jugador azulino llevaba varias semanas entrenando con sus nuevos compañeros pero le faltaba su pase internacional para poder ser inscrito. Ahora, ya tiene ficha y tiene muchas opciones de entrar en la lista de convocados para el encuentro ante el Ceuta del domingo en el Alfonso Murube.

En su presentación ante los medios de comunicación, el central aseguró sentirse "muy orgulloso de estar aquí, vengo con ganas de aportar mucho al equipo y de darlo por todo por este club".

En los días que lleva compartiendo vestuario y sensaciones con sus compañeros, le ha quedado claro que hay nivel para luchar por la parte alta de la clasificación: "Hay un gran grupo y si todos ponemos un poquito de nuestra parte le podemos hacer mucho daño a los rivales. Quedan muchos puntos en juego, faltan dieciséis partidos para que finalice la Liga y se pueden hacer muchas cosas. Soy optimista".

Raúl también recuerda de todos modos que "el Grupo X de Tercera es complicado, uno de los más fuertes, hay muchos filiales, pero el Xerez tiene plantilla para luchar por estar arriba, no tengo dudas".

Su adaptación al grupo ha sido "rápida, me he sentido a gusto desde el primer día, los compañeros se han comportado fenomenal conmigo y el míster me ha ayudado también bastante, me conoce desde hace años, coincidí con él en el Torremolinos. Repito lo que he comentado antes, estoy aquí para darlo todo por el club y por él, para devolverle la confianza que ha demostrado en mí. Con Amin también coincidí hace tiempo, nos conocemos y me está ayudando".

No le gusta definirse como jugador, prefiere que lo hagan los demás, pero sí resalta que "en el campo lo suelo dar todo y me da igual jugar en la defensa que en el centro del campo como pivote defensivo, me adapto a la posición que sea".