Rondán critica que el partido de las leyendas del Xerez CD no se juegue en Chapín

Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD, será uno de los grandes protagonistas del encuentro que el Deportivo ha organizado este domingo (20:00) entre la plantilla actual que ha logrado el ascenso a Segunda RFEF y un combinado de leyendas azulinas, integrado por casi 40 jugadores que no han dudado a la hora de aceptar lucir nuevamente la elástica de un club en el que todos triunfaron y les dio todo.

El 'Capi' eso sí le pone un pero al partido y no es culpa del club, se debe la decisión del Ayuntamiento de no ceder Chapín para que este choque luzca como merecen los exjugadores que pasaron por la entidad y también los aficionados y se tenga que jugar en el Pedro Garrido. "Me quedo con esa pena. Se ha organizado un partido que representa la historia del fútbol en Jerez, ya que se van a dar cita casi todos los futbolistas más importantes del pasado reciente de esta ciudad y no entiendo los motivos por los que se tiene que jugar en el Pedro Garrido. Es un partido no competitivo y tampoco se le va a hacer tanto daño como dicen al campo. Creo que era su sitio".

Además, subraya que "la gente que viene lo merece, todo el mundo ha apostado por venir. Todos tenemos algo que hacer avisando con poco tiempo y todos se las han ingeniado de mil maneras para poder venir y con la importancia que tiene, insisto, se tenía que haber jugado en Chapín. No sé las razones que han dado y no sé quién ha tomado la decisión. El césped no está tan mal y un partido de este tipo no hace tanto daño".

Igualmente, el técnico xerecista desvela que "no sé si se puede o no reconducir la situación. Me ha sorprendido y, de hecho, a todos los jugadores que he llamado de mi etapa en Primera les comenté que se jugaba en Chapín y ahora me preguntan extrañados. Soy reiterativo, pero considero que este partido tiene la importancia suficiente como para haberle dado Chapín".

Agradeció "la predisposición de Esteban y de Schuster, que iba a venir con él y estaba muy ilusionado, pero al final no puede, y de todos los futbolistas. Hay muchos que se van a quedar fuera y se van a sentir molestos, pero es que ya no cabía más gente. Prácticamente nadie nos ha dicho que no. Hemos reunido a 37 jugadores y tampoco queremos que el partido sea de los veteranos solo, queremos que sea competitivo y que los más jóvenes y los que más en forma estén puedan hacer disfrutar a la afición. Será un choque muy bonito para recordar los mejores momentos de la historia del Xerez CD".