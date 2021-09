Saldaña : "Habría que normalizar con un convenio la situación del Xerez CD con las instalaciones"

Antonio Saldaña, portavoz municipal del PP y candidato a la alcaldía, no le cierra al Xerez CD las puertas de Chapín, aunque en su día fue uno de los promotores del cambio en las ordenanzas municipales que impiden actualmente al Deportivo jugar en las instalaciones de la ciudad acogiéndose a algún tipo de bonificación.

En declaraciones a la Cadena Ser, Saldaña ha señalado que "la situación del club es complicada para poder hacer frente a su vuelta a un estadio como Chapín. Igual que hay que estar en contra de los que intentaron llevarse el dinero de Jerez, hay que respetar a una masa importante de jerezanos que está detrás de ese club y, de alguna manera, sí que habría que normalizar la situación. No con la gente de antes, con esta masa de jerezanos que han decidido seguir adelante. Yo me siento identificado con la parte que dijo basta ya, pero eso no significa que no tenga que intentar ayudar a todos los clubes".

Y en esa línea, apostilló: "De alguna manera, bien sea mediante un convenio o algo, debería normalizarse la situación del Xerez CD con el Ayuntamiento para el uso de instalaciones por el club que es y por la masa que tiene. A ellos, de momento, les viene bien jugar en el Pedro Garrido por la presión que meten en la categoría en la que están, pero ese escenario hay que remodelarlo. La vía convenio es la solución. Hemos ido a todos los campos y nos hemos hecho socios de los cuatro equipos más importantes de la ciudad, hay que dar su sitio a todos".