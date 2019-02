El Deportivo se vuelve a quedar con la miel en los labios en La Granja (2-2)

El fútbol está lleno de tópicos y el Xerez CD se ha abonado a muchos de ellos esta temporada. El Deportivo se volvió a quedar con la miel en los labios y no pasó del empate a dos en La Granja ante el Gerena. No hay cosa que fastidie más que encajar un gol en el descuento después de perdonar la sentencia en algunas oportunidades de manual. De la fiesta a la decepción en pocos minutos.

El objetivo de pelear por los puestos altos hace jornadas que se puso casi imposible, aunque Nene Montero y los suyos se agarraban a un clavo ardiendo, no querían resignarse y no dejaban de repetir que mientras las matemáticas no dijesen lo contrario todo era posible. Ya no lo es, ahora la realidad del equipo es luchar por atar la salvación cuanto antes.

El Deportivo, tras volver a ceder una igualada en la recta final de un partido, como le sucedió ante el Conil y Écija en la primera vuelta o frente el Coria ya en las segunda, se queda en la décima plaza, con 42 puntos, a diez del Arcos, que ahora marca el descenso con 32.

El encuentro fue equilibrado, aunque el Xerez CD salió enchufadísimo y en el primer cuarto de hora pasó por encima de un rival que no renunció en ningún momento a su estilo de juego, sacar el balón desde atrás y no rifarlo nunca.

La velocidad que le imprimió el cuadro xerecista al juego y la presión sobre el rival dio sus frutos a los cinco minutos. Todo se le ponía de cara a los locales cuando Raúl Fernández saltaba más que nadie para rematar de cabeza a gol un saque de esquina muy lanzado por Sergio Narváez.

Por momentos, parecía que el encuentro se iba a decantar de forma clara para los de Nene, que retocó el once, con Ezequiel y Piñero en la banda izquierda, Salas por Israel y Asier Alonso en punta en lugar de Pedro Carrión.

Sergio Narváez lo intentó de falta (11') y al cuarto de hora, Yeray, muy activo, solo ante Marco no acertó a superar al portero en el uno contra uno y la pelota terminó en un córner que no entró de milagro. Poco después, otra vez Sergio Narváez obligaba a Marco a lucirse con otra falta desde la frontal.

Con el paso de los minutos, el Deportivo fue perdiendo empuje y fuerzas y cedió la posesión a un rival que se encontraba cómodo tocando. Avisó en el minuto 42 con un trallazo de Gordo al que respondió Fran con un paradón que terminó en córner. El lanzamiento desde la esquina también lo tuvo que repeler Fran tras un certero cabezazo de Montaño.

La igualada llegó justo antes del descanso. Raúl Fernández derribó a Relaño dentro del área y el árbitro no dudó en decretar penalti. Tore, muy seguro, anotó con un lanzamiento duro y al centro (44').

El inicio del segundo periodo fue un calco del primero. Un Xerez CD que apretaba los dientes y que quería desnivelar el marcador. Estuvo a punto de hacerlo en el minuto 53, cuando Sergio Narváez y Alberto Fernández protagonizaron una de las jugadas más bonitas y aplaudidas del partido.

El medio jerezano bordó un pase magistral al lateral, que se sacó un zapatazo impresionante que iba directo a la escuadra. Marco se estiró, se adornó y con palomita incluida mandó el balón a córner. Un minuto después, otro trallazo lejano, en esta ocasión de Raúl Fernández, no entró porque la pelota rozó en Tore.

Los mineros seguían haciendo su partido, tocando y perdiendo tiempo y hasta la hora de juego no le volvieron a ver la cara a Fran con un tiro de Ernesto que se marchó pegado al poste.

Nene ya había realizado un doble cambio, refrescando al equipo con la entrada de Amin y Carrión por Yeray y Asier y poco después daría entrada a Chata por Salas. Los suyos volvieron a animar a la grada con un remate de espuela fallido de Pedro Carrión (75').

El reloj avanzaba y los locales cada vez daban muestras de estar más cansados, aunque no renunciaban al triunfo. Al igual que ante Los Barrios, el minuto 86 era decisivo. En un saque de esquina ejecutado por Sergio Narváez, Marco midió mal su salida, el balón fue a parar al segundo palo y allí apareció Amin para hacer el 2-1.

El joven extremo, al que la grada le cantó el cumpleaños feliz y el técnico perdonó tras su expulsión frente a Los Barrios, celebró el tanto a lo grande y corrió al banquillo para dedicárselo a Eli. Lo que parecía imposible estaba logrado.

Pero el fútbol le tenía guardada una mala pasada a los xerecistas. Ya en el tiempo de descuento, con la grada celebrando la victoria, mazazo. Barrio firmó las tablas tras recoger un rechace de Fran después de un gran lanzamiento de Checa (2-2).

La suerte que tuvo el Gerena le faltó al Xerez CD para hacer el 3-2 en el 94'. Una bonita acción de Chata por la banda derecha, la estrelló Pedro Carrión en el cuerpo del portero visitante... Final y decepción y van... El Xerez CD acusó el calor, le faltó pegada y le falló la concentración.