Todos los números del Xerez CD del ascenso a Segunda RFEF

El Xerez CD ha sido el mejor equipo del Grupo X de Tercera RFEF esta temporada, logrando el ascenso a Segunda RFEF de manera directa gracias a los 67 puntos que han sumado los de José Carlos Romero Checa. El Deportivo ha sido el mejor a domicilio, el más goleador y el menos goleado, completando una gran campaña que le ha llevado al éxito pese a la presión que han tenido que soportar la plantilla y el cuerpo técnico por la imperiosa necesidad de dar el salto de categoría.

El ascenso del Xerez CD tiene nombres propios, empezando por el de Checa. El técnico sevillano llegó al Deportivo sin apenas bagaje en los banquillos, recién colgadas las botas y, eso sí, con un ascenso a Segunda Andaluza con el Dos Hermanas que preside Joaquín Morales. El nazareno despertó recelos en algún sector de la afición, la pretemporada no fue brillante y además el sistema 5-3-2 con trató de implantar no funcionó. El míster rectificó rápido, pasó a jugar un 4-2-3-1 más clásico y el equipo estuvo imbatido las nueve primeras jornadas. El juego también fue de menos a más durante la primera vuelta y parte de la segunda y cuando vino el bajón de resultados, la plantilla se supo agarrar al liderato, que no soltó. En total, ha sido líder en 23 de las 34 jornadas de liga.

Reina, el de más minutos

Miguel Reina ha sido el futbolista más regular de la plantilla. Ha estado presente en 33 de los 34 partidos de liga y sólo se perdió uno por sanción por la roja directa que vio en el derbi de la primera vuelta contra el Xerez DFC. El sevillano ha sido titular en esas 33 jornadas y el que más minutos ha acumulado, un total de 2.829. Le ha seguido muy de cerca el central portuense Geovanni con sus 2.743 minutos. De hecho, el zaguero le habría superado, pero Checa lo dejó fuera de la convocatoria en el último partido contra el Espeleño. En su caso, ha sido titular en 30 jornadas y ha aguantado con cuatro tarjetas y al borde de la suspensión prácticamente toda la segunda vuelta.

Otros cinco futbolistas han superado la barrera de los dos mil minutos, jugadores que han sido el eje central del equipo de Checa. Son Álex del Río (2.711) con 33 partidos jugados 30 de ellos como titular; Juanmari (2.341) y 31 partidos disputados; Adri Rodríguez (2.222); Diego Domínguez (2.280); y Perotti (2.250 minutos).

Equidad en la portería

Isma Gil arrancó la temporada como el portero elegido por Checa para defender la portería azulina, pero la lesión que sufrió en la segunda jornada abrió las puertas de la titularidad a Santos. Las buenas intervenciones del meta hicieron recapacitar al técnico, que a partir de entonces comentó que iba a alternar en la portería. De hecho, el reparto ha sido equitativo y ambos han jugado prácticamente lo mismo: dos minutos más Santos (1.531) que Isma (1.529). Ambos han sido titulares en 17 partidos, encajando 12 tantos el madrileño y 9 el sevillano.

También por encima de la barrera de los 1.000 minutos han estado Paco Torres (1.231), Ramón García (1.511), Antonio Jesús (1.519), Armengol (1.211), De Rueda (1.215) e Iván Navarro (1.466). Por debajo de esa cifra, un jugador llamado a ser importante como Juan Delgado (626) que sólo aportó dos tantos siendo una de las decepciones de la temporada. Joselito (973) y Rodri (818) han jugado menos de lo que esperaban, pero han sido igualmente importantes en momentos puntuales.

Goles

El Deportivo ha sido el equipo más goleador del grupo con un total de 53 dianas, que se han repartido de la siguiente manera: Diego Domínguez ha sido el máximo artillero con 12 tantos, seguido en esta faceta por Miguel Reina con seis goles. Cinco marcó Antonio Jesús y con cuatro están Belizón, Armengol y Perotti. El de Checa ha sido un equipo en el que casi todos sus jugadores han anotado al menos un gol. De hecho sólo cinco jugadores no vieron puerta, cuatro de ellos defensas: Del Río, Juanmari, Paco Torres, Ramón y Albajara.

El técnico ha utilizado a un total de 24 futbolistas esta temporada. Acosta se marchó en enero, Álvaro Durán ni siquiera pudo debutar por la lesión del cruzado anterior que sufrió en la pretemporada; Migue García sólo pudo participar en seis encuentros y también ha tenido minutos testimoniales el canterano Manu López. Charaf, la única incorporación en enero cedido por el Getafe ha sido un futbolista importante con una aportación de tres goles en apenas 743 minutos sobre el terreno de juego.

En el capítulo disciplinario, el equipo sufrió cinco expulsiones. Adri Rodríguez vio dos tarjetas rojas y Reina, Armengol y Paco Torres una. Ramón también fue expulsado en el un partido, pero estando en el banquillo. Antonio Jesús ha sido el futbolista que más amarillas recibió, un total de seis.