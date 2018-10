El XCD, con problemas en el centro del campo

El derbi ante el Cádiz B ya está servido. El Xerez CD ultima los detalles del partido del domingo, a las seis de la tarde, en La Juventud frente al filial amarillo y Juan Pedro Ramos aún no tiene claro qué once podrá alinear en un comprimiso bastante importante para los azulinos. No pueden permitirse un nuevo revés si quieren comenzar a escalar puestos en la clasificación y mucho más si se tiene en cuenta que abre una semana en la que tendrá que disputar tres citas en ocho días.

Tras recibir al cuadro de Pavón, se medirán a Los Barrios en Palmones el viernes y volverán a jugar en casa ante otro de los equipos fuertes de la categoría, el Écija, aunque su inicio de campaña está siendo decepcionante y está situado en puestos de descenso con cinco puntos en su casillero.

Al Deportivo se le acumulan los problemas en forma de lesiones en el centro del campo. Sus homhres importantes o no están o son dudas. Alberto es baja segura por la lesión de rodilla que se produjo en el Puntas Vela en el amistoso ante la Roteña que ya le impidió jugar ante el Ceuta y tanto Sergio Narváez como Bruno Montelongo no tienen garantizado su concurso frente al Cádiz B. Los dos últimos realizaron

El medio jerezano arrastra molestias en los isquiotibiales. El domingo fue duda hasta el final, tanto que fue sometido a una prueba durante el calentamiento que superó con éxito. Tras el esfuerzo realizado, sigue con problemas y no está trabajando con normalidad. En una situación parecida se encuentra el uruguayo Bruno Montelongo, que tiene problemas de aductores. El centrocampista ha llegado después de no realizar pretemporada y el pasado curso se lo pasó en blanco porque en el Córdoba no le pudieron dar de alta por el límite salarial.

El jugador diestro está haciendo un gran esfuerzo para ponerse a punto y competir al mismo ritmo que el resto de la plantilla pero le está costando.

Por contra, sí que podrá jugar Juan Benítez, atacante al que Competición le retiró la segunda tarjeta amarilla que vio ante el Ceuta y que le costó la roja directa en el minuto 77 de partido, en una acción polémica que desató el enfado de todos los xerecistas. Su compañero José Vega, ausente la pasada jornada por molestias en los abductores ya se encuentra entrenando con el resto del grupo y no debe tener problemas para ser utilizado por el preparador jerezano si lo estima oportuno.

El filial cadista se presentará en el campo de La Juventud ya posicionado en la zona noble de la tabla pero dando muestras de irregularidad. Es sexto con once puntos pero empató sobre la campana en El Rosal ante el Espeleño. Saturday firmó las tablas (92') en un final de partido de locos, ya que los cordobeses hicieron el 0-1 en el 90'.