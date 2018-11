El Xerez CD cae por la mínima frente al Cabecense en un mal encuentro (0-1)

Mal encuentro y peor resultado. El Xerez CD cayó por la mínima (0-1) en La Juventud en un partido olvidar marcado por la lluvia y las pésimas condiciones en las que se encuentra el terreno de juego. El Cabencese se llevó el triunfo proponiendo lo mínimo pero eso sí, defendiéndose con orden y buscando las contras. Los sevillanos, en la zona baja de la tabla, hicieron el choque que les interesaba y les salió bien. Se llevaron los tres puntos con un gran gol de Fran desde fuera del área en una segunda jugada tras un saque de esquina (70').

Los azulinos, tras el subidón de autoestima después de lograr en Arcos el primer triunfo de la temporada fuera de casa, aspiraban a encadenar la tercera victoria seguida pero todo se quedó en proyecto y buenas intenciones. Ni fútbol, ni apenas ocasiones, ni goles... Ahora, se quedan a tres puntos de la zona de descenso.

Nene Montero volvió a cambiar el once por la sanción de Salas, aunque finalmente recuperó a Amin. Luna retrasó su posición. Gonzalo apareció en el lateral derecho y Parra formó pareja en la medular junto a Sergio Narvaéz.

El partido estuvo siempre marcado por el fútbol directo y las segundas jugadas. De salida, el Cabecense lo intentó con un tiro lejano que se le marchó alto a Burrita y con un remate de cabeza de Fran que terminó en las manos del meta azulino. Superado el cuarto de hora, apareció el Deportivo en ataque. Una carga a Piñero dentro del área la reclamaron los xerecistas como penalti (25') y luego Pedro Carrión no llegó por poco a un buen balón de Sergio Narváez (30').

La última acción clara para los de Chesco en este primer tiempo la tuvo en sus botas otra vez Burrita en un lanzamiento de falta directo que Fran desvió a saque de esquina (35') y para los azulinos, Pedro Carrión en una jugada que acabó con falta al meta Fran en el área pequeña.

Nene Montero dejó en la caseta a Gonzalo para apostar por David Narváez. El Xerez CD tenía que dar un paso al frente si quería ganar y era lo que buscaba el técnico pero ni la tarde (lluvia) ni el terreno de juego (cada vez más impracticable) ni el rival (cada vez más replegado) lo permitían. Es más, En el minuto 55', Fran estuvo providencial para salvar un mano a mano ante Guerra tras una pared con el ariete Pepelu, abucheado por la grada cada vez que tocaba el balón por la contundencia con la que se empleaba.

Justo después, casi salta la banca. Iván no midió bien su salida a la hora de blocar una falta lanzada por Ezequiel. Luna remató de cabeza pero la pelota se le marchó alta. Luego, los hermanos Narváez protagonizaron una de las pocas acciones brillantes y con calidad de la tarde. Un gran pase de Sergio lo mandó David al lateral de la red (60').

En el 68’, Fran quiso emular a Ezequiel en Arcos, aunque mucho más cerca del portal azulino. Desde casi 40 metros, vio al meta azulino adelantado y lo intentó sorprender. El tiro se le marchó por encima del larguero. Era un aviso serio de un equipo que sin hacer casi nada puede hacer daño.

Sólo dos minutos después, los negros nubarrones se reflejan en el campo. Un saque de esquina lanzado por Burrita casi rozó el poste, despejó Parra y Fran recogió el rechace en la frontal del área para colocar el balón casi en la escuadra y lejos del alcance del portero xerecista (0-1).

Con 0-1 todo se ponía muy cuesta arriba. Los azulinos, sin ideas y con menos empuje que en otras ocasiones, querían pero no podían ante un rival que se quedó con diez por la expulsión de Toro por doble amarilla (72'). Lo intentaron pero no era la tarde de los puntas. Además, los azulinos también perdieron a Luna, que se tuvo que marchar del campo conmocionado cuando su equipo ya había realizado los tres cambios. El marcador no se movió y el temporal asoló La Juventud.