Xerez CD-Ciudad de Lucena, un plato fuerte para abrir boca en la Copa RFAF

Llega la hora de la verdad. Atrás quedan ya los amistosos de pretemporada. El Xerez CD abre la competición oficial este miércoles (21:00) en Chapín frente al Ciudad de Lucena en la primera eliminatoria de la Copa RFAF, un torneo que puede ser importante, como lo fue hace dos temporadas de la mano de Emilio Fajardo, si el equipo es capaz de ir superando obstáculos.

El Deportivo no lo va a tener fácil este miércoles para derribar el primer muro contra un adversario que también está llamado a pelear por dar el salto de categoría y que ha confeccionado un buen plantel. Lograr un buen resultado de cara al partido de vuelta del domingo es el reto.

Para este encuentro, Checa está pendiente de la evolución de algunos de sus jugadores importantes en el centro de la defensa. Rodri se vio obligado a parar la pasada semana por una tenidinitis rotuliana y Adri Rodríguez no disputó el enfrentamiento con el Bruno’s Magpies en el Pedro Garrido después de sentir molestias musculares.

La afición está con ganas de ver en acción al equipo ante un rival de su liga y ya con muchas cosas en juego y también está expectante. Checa ha repartido los minutos y ahora deberá confeccionar un once en el que ya comiencen a ser fijos los llamados a ser pesos pesados, como lo pueden ser en ataque Juan Delgado y Domínguez.

El rival, a por todas

Mientras, el Ciudad de Lucena, por su parte, también llega con algunos jugadores tocados por la carga de trabajo y Rafael Carrillo no los va a forzar, pensando en el partido de vuelta del domingo.

El técnico cordobés tiene buenas sensaciones, pero no se fía del Xerez CD. "Esta competición es importante para nosotros y hemos trabajado mucho para llegar a un nivel adecuado a esta competición, aunque la plantilla no está cerrada y es corta. Nos vamos a medir a un rival difícil y fuerte del grupo, que ha hecho una gran plantilla y su intención será también pasar la eliminatoria. En este primer partido es importante no salir con un resultado muy adverso y resolver el domingo en casa".

El árbitro

El árbitro del partido es Óscar José Avilés Hernández, del Colegio Sevillano, que la pasada campaña ya pitó en Tercera RFEF y dirigió encuentros a las dos escuadras. A los azulinos les arbitró por última vez en el partido que perdió en Chapín por 0-1 contra el Cartaya y al Ciudad de Lucena, en el Municipal frente al Bolullos (2-0).