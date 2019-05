Isra, capitán del Xerez CD, aspira a despedirse de la afición mañana en La Granja con una victoria ante el Córdoba B y está dispuesto a continuar una temporada más defendiendo la elástica azulina si el Deportivo cuenta con sus servicios.

-Último partido de liga en casa con la motivación de ofrecer un triunfo a la afición en la despedida...

-Pues sí, por desgracia no nos jugamos nada, lo que nos hubiera gustado a estas alturas es estar jugándonos algo, compitiendo por algo bonito. La motivación es la de competir el último partido como local, ganar al Córdoba B y que la afición se vaya contenta, despedir la temporada como local con un buen sabor de boca, que los aficionados se lo merecen.

-Tras cerca de dos meses parado, reaparecía la pasada jornada. ¿Cómo se encontró en el campo?

-He estado desgraciadamente demasiado tiempo parado, sin poder jugar, que es lo que a uno le gusta y me encontré bien, sin ninguna molestia de la lesión pero evidentemente falto de ritmo ya que llevo mucho tiempo sin entrenar al ritmo de los compañeros. Me cansé más de la cuenta pero poco a poco me imagino que iré poniéndome al ritmo de los compañeros, que es lo que uno quiere.

-El Deportivo ha jugado esta temporada como local en La Juventud y en La Granja. ¿Cuál prefiere?

-A mí personalmente me gusta más La Juventud porque un campo de césped natural donde hemos vivido en temporadas anteriores cosas bastante bonitas y me trae muy buenos recuerdos y es un campo al que le hemos cogido la medida temporadas atrás y en el que nos sentimos muy cómodos. Además, la gente está cerca. Por diferentes circunstancias es un campo que personalmente pienso que es el idóneo para jugar en esta categoría: un buen campo de césped y con la grada cerca. Pero por circunstancias hemos tenido que entrenar y jugar en La Granja, que tampoco está mal. Nos tenemos que acoplar a donde nos lleven las circunstancias.

-¿Qué balance hace de su temporada en el aspecto personal?

-Personalmente para mí no ha sido mi mejor temporada en el Xerez porque entre esta última lesión que he estado casi dos meses parado, que hemos tenido varios entrenadores en los que ha habido momentos en los que los tres han contado conmigo y he jugado partidos pero también ha habido momentos en los que me he perdido partidos por decisiones técnicas. Los futbolistas somos muy egoístas y nos gusta jugar todo. Evidentemente la plantilla este año tenía mucha competencia y más nivel y ha habido partidos en los que me ha tocado quedarme fuera. Pero bueno, dentro de lo que cabe, bien y contento: he jugado casi 30 partidos y eso es importante y positivo.

-¿Le gustaría continuar en el Xerez CD la próxima temporada?

-Pues sí, por supuesto que me gustaría continuar porque como he dicho muchas veces, este es mi equipo, es el equipo en el que me hace ilusión ponerme la camiseta cada domingo y todavía me encuentro bien, con fuerzas, para competir pese a la edad que tengo y si el club lo considera oportuno y sigue contando conmigo, aquí estaré.

-¿Cree que hay base en la plantilla para mejorar la próxima temporada?

-Sí, el equipo creo que ha competido bastante bien en diferentes fases de la temporada, incluso con los tres entrenadores creo que ha habido momentos buenos: con Juan Pedro, con Nene Montero se ganó en seguridad defensiva y el equipo también lo ponía bastante complicado a los rivales y con Calle mejoramos en el aspecto de posesión de balón, de presionar arriba. Son entrenadores diferentes los tres y yo creo que con los tres habido buenos momentos. Quizás en lo que a resultados se refiere en la última parte hemos competido un poco más con los rivales y hemos sacado resultados. Nos ha faltado un poquito, nos ha faltado algo para poder llegar a lo que queríamos, que era pelear por estar arriba. Creo que sí, que hay buena base. El nivel de la plantilla este año ha subido y creo que hay buena base para el año que viene competir por algo más. Si se refuerza la plantilla y se cambian algunos detalles que no son deportivos, que se pueden mejorar también, creo que el equipo sí puede estar peleando por jugar la fase de ascenso a Segunda B.