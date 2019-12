Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, acabó descontento con el juego del Deportivo en Lepe y no lo escondió en la sala de prensa.

-No ha sido el mejor día del Deportivo...

-No hemos estado a la altura que requería este partido, parecía que la historia no iba con nosotros. Hemos perdido una oportunidad inmejorable para como mínimo no haber perdido. Esto es así. Hemos desaprovechado una oportunidad perfecta para haber metido siete puntos a un rival directo, no la hemos aprovechado y ahora toca seguir sufriendo. Ya hay que pensar en el siguiente partido y nada más. Si tengo que hacer un análisis del partido, en general ha estado bastante igualado el partido. Ellos se han encontrado con un gol de rebote que nos ha condicionado muchísimo y nosotros, las que hemos tenido, no las hemos aprovechado. Y cuando en el fútbol perdonas y no metes las ocasiones que generas, acabas perdiendo. Insisto, es una pena porque se ha perdido una oportunidad buenísima para haber aumentado la ventaja con ellos y haber estado más tranquilos, pero bueno, nos toca seguir sufriendo.

-El partido estuvo muy igualado...

-Sí, el campo también estaba muy pesado, estaba muy alto y estaba muy blando. Eso hace mella en el rendimiento de los jugadores. La pelota no corría, se quedaba prácticamente parada y era complicado darle velocidad al juego, pero es cierto que en líneas generales ha sido un partido muy igualado por parte de los dos equipos, donde las oportunidades más claras creo que han sido en la primera parte, tanto para nosotros, y algo para ellos en la segunda. El empate hubiese sido lo justo en este partido, nos vamos con una derrota y hay que empezar a trabajar ya mañana para el siguiente partido, no queda otra.

-Los cambios no dieron el resultado deseado...

-Hemos ido con todo de inicio, con tres de los cuatro fichajes que hemos hecho y luego, el en caso de que necesitáramos cambios defensivos, teníamos efectivos, pero ofensivamente no han dado el resultado que esperábamos. Han trabajado pero no esperábamos este rendimiento, este efecto. Esto son cosas que pasan muchas veces, a veces los cambios te hacen ganar partidos y otras no te dan el efecto que se desea.

-Kevin estaba siendo el más desequilibrante...

-El cambio ha sido por el estado físico. Viene sin ritmo, es verdad que en la primera parte sí ha aportado más, en la segunda ha estado más discreto, no estaba prácticamente tocando balón y cuando un futbolista de sus características no tienen la pelota, difícilmente puede crear peligro. Estaba cansado, bastante cansado, y hemos optado por sustituirle.