Luis Lara se queda en el Rota y no recalará en el Xerez CD

El delantero jerezano Luis Lara no va a recalar en el Xerez Club Deportivo. La entidad xerecista le había ofrecido firmar hasta final de temporada y de hecho durante la jornada del miércoles Vicente Vargas se puso en contacto con la directiva del CD Rota para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, Vargas se topó con la negativa del club verderón, que esta temporada pelea por el ascenso a Tercera División y considera al punta como un jugador básico en el esquema de Romerito.

El futbolista ha sido el que confirmado que se queda en el equipo del Alcalde Navarro Flores: "Agradezco muchísimo la oferta que me ha hecho el Xerez Club Deportivo, que ha sido mi casa y el club en el que me he formado como jugador y como persona, pero me debo al Rota, que es un club al que también le debo muchísimo. Vivo en Rota, mi mujer es de Rota y mi niño es roteño y estoy plenamente identificado con esta entidad. Es un halago y un lujo que equipos de superior categoría se interesen por mí, señal de que las cosas me están saliendo bien. La oferta del Xerez era muy buena, pero las partes no se han puesto de acuerdo y yo sólo estoy centrado en conseguir los máximos goles posibles con mi equipo para intentar conseguir los objetivos que nos hemos planteado".