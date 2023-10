El Deportivo se debe conformar con el premio menor (0-0)

El Xerez CD no pudo pasar del empate a cero ante el Utrera en un partido en el que fue de más a menos, entretenido en la primera mitad y espeso en la segunda. La igualada fue justa, pero el Deportivo tuvo las opciones más claras, Diego Domínguez falló un penalti a la hora de juego y Adri Rodríguez fue expulsado por doble amarilla en el 74'. El encuentro fue un calco al del Ceuta B, pena máxima marrada y el centrocampista a la calle antes de cuenta. La lectura más positiva, que los xerecistas siguen imbatidos e invictos después de siete jornadas y que supieron ponerse el mono de trabajo en inferioridad. Duermen líderes, pero ya dependen del resultado que logre el Ciudad de Lucena ante el Xerez DFC para conservar la primera plaza.

Checa, con bajas importantes, tuvo que retocar el once inicial respecto al que ganó en el Pérez Ureba al Conil (0-1), pero no todos los cambios que realizó fueron obligados, también sorprendió con un par de variantes buscando superar al rival. En el centro de la defensa, la ausencia de Geovanni la cubrió Juan Mari y la de Joselito en el lateral izquierdo Álex del Río. Sin Antonio Jesús, Migue García regresaba a la sala de máquinas junto a Adri Rodríguez. En ataque, las novedades. Iván Navarro entró por Álex de Rueda, y Armengol por Acosta. Diego Domínguez fue el único que repitió, pero no por el centro, ya que ese puesto fue para el guineano, que era titular por primera vez.

El Deportivo arrancó el partido con ganas y mucha movilidad ante un cuadro que se presentaba en Chapín como el máximo anotador de la categoría, que intenta jugar y que deja hacerlo y a los tres minutos ya avisó Diego Domínguez con un remate que tocó en la defensa y se marchó a saque de esquina.

Armengol intentaba descolocar a la zaga visitante con su movilidad, presionaba y no daba un balón por perdido, pero casi nunca apostaba por la mejor opción a la hora de resolver. En el 18', robó un balón que Perotti convirtió en una buena ocasión, que el guineano remató desviado. Justo después, en el 21', un buen remate de cabeza de Diego Domínguez se marchó desviado.

El Utrera tocaba, pero le costaba llegar con peligro. Plusco y Joaquín lo intentaron sin éxito y en el 23' un saque de esquina de Ranchero lo remató Plusco ajustado al palo. La réplica la puso Migue García, que aguantó todo el partido, con una buena acción que culminó el astigitano con un gran centro templado al área que remató de cabeza desviado Armengol cuando Diego Domínguez también estaba listo para atacar la pelota.

Giráldez, con un lanzamiento desde la frontal del área puso a prueba a Santos, que atajó seguro el tiro (41') y la última acción de un primer tiempo equilibrado la mandó fuera por muy poco Reina.

Penalti al larguero

Checa optó por no hacer cambios y el Deportivo regresó al verde con los mismos hombres, pero no tardó en mandar a calentar a sus jugadores porque no le gustaba demasiado lo que veía. El juego era más trabado y había menos ocasiones. De Rueda y Belizón entraron por Iván Navarro y Armengol en el 54'.

Y a la hora de partido, penalti por manos de Iván que el árbitro no dudó en señalar pese a las protestas visitantes. Diego Domínguez agarró el balón con convicción, engañó al portero, le pegó duro y arriba y el balón se estrelló en el larguero por dentro. El rechace lo recogió Perotti, el portero achicó bien el espacio y el extremo mandó fuera el balón. Segunda pena máxima fallada por Diego esta campaña en casa.

Las pulsaciones se disparaban en el verde, el juego se calentaba, el árbitro mostraba tarjetas a todo el que pasaba por su lado y en el 76', después de que el técnico había sacado ya todo su arsenal con Juan Delgado y Acosta, Adri Rodríguez vio la segunda amarilla y también era su segunda expulsión este curso. El Xerez CD se quedaba con diez con muchos minutos por delante frente a un rival que también quemó sus naves buscando un botín mayor.

En los últimos minutos, Montoya también realizó variantes para generar más peligro, pero su equipo no aprovechó la superioridad y el choque acabó como empezó, con 0-0, el Xerez CD invicto e imbatido una jornada más.