Xerez CD-Utrera: la mejor defensa contra el mejor ataque

Xerez CD y Utrera se verán las caras este sábado (19:00) en Chapín en uno de los duelos más atractivos de la séptima jornada, primero contra tercero y con números importantes. El Deportivo es líder con dieciséis puntos y el cuadro sevillano, que es una de las escuadras recién descendidas de Segunda RFEF, suma una docena. El conjunto de Checa es el único que no ha encajado goles y el de Miguel Ángel Montoya es el bloque que más tantos anota , catorce , por los doce del Córdoba B y los once del Atlético Espeleño. De esas dianas, media docena llevan la firma del joven atacante utrerano Joaquín , que se ha convertido en uno de los jugadores revelación y está en el punto de mira de filiales de superior categoría.

Geovanni sigue sin entrenar

El Xerez CD ha entrenado este jueves en La Granja -no lo ha podido hacer en Chapín como estaba previsto por el temporal- para seguir con su puesta a punto de cara a la cita de este sábado (19:00) ante el Utrera y las noticias para Checa no son muy positas. Joselito, Antonio Jesús y Geovanni siguen sin entrenar y tienen complicado llegar al encuentro. Antonio Jesús arrastra una sobrecarga muscular y lo normal es que los técnicos no fuercen para evitar una rotura, Joselito, con un esguince de tobillo, tampoco está al cien por cien y también tiene complicadísimo jugar y el central Geovanni Barba, uno de los mejores azulinos en este tramo inicial de la competición, es seria duda. Continúa con dolor en la cara interna del pie derecho, está entre algodones y su recuperación se antoja complicada. Tanto Isma Gil como Rodri siguen descartados una jornada más y continúan con su proceso de recuperación. El técnico nazareno despejará las incógnitas tras la última sesión de trabajo de este viernes, pero tendrá que retocar bastante su once para plantar cara a un complicado rival.