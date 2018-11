El Ayuntamiento adelanta diez días la resiembra del campo de La Juventud

Nene vuelve a Málaga cansado de esperar

Nene Montero regresa a Málaga. El entrenador del Xerez CD, cansado de la situación que vive desde que llegó a Jerez a mediados del pasado mes de octubre, ha decidido marcharse a su casa y esperar que le llamen cuando el club resuelva la deuda con Julio Pineda. En un principio, el Deportivo tenía la intención de llegar a un acuerdo con el segundo entrenador de Juan Pedro en la jornada de ayer pero no lo hizo. De este modo, Nene optó por volver a Málaga y no acudir a Lebrija tal y como había adelantado. No podrá estar en el banquillo por novena jornada consecutiva y seguirá el encuentro por internet. Además, el preparador malagueño ha recibido un aviso por parte del Colegio de Entrenadores y no está por la labor de exponerse a una sanción que le podría dejar sin entrenar por un largo periodo de tiempo.