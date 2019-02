El Xerez CD, al asalto de un Rosal plagado de espinas

Órdago a la grande en El Rosal, donde el Xerez CD pretende mostrar sus credenciales a pelear y a aspirar a algo más que una clasificación decorosa a final de temporada. Con 15 partidos aún por disputar y 45 puntos en litigio, quien conozca mínimamente a Nene Montero, entrenador del Deportivo, sabe que el malagueño está pensando en el asalto a los puestos de cabeza aunque su equipo no acaba de despegar y coger la velocidad de crucero -sumar de tres en tres- como pretende.

Y es que esa es la aspiración de Nene, encadenar tres victorias consecutivas que sirvan de lanzadera, de trampolín para encarar el tramo final de la competición, los dos últimos meses o los diez últimos partidos, en condiciones de pelear por entrar en el play off. Esas son las credenciales que el malagueño quiere que presente su equipo, triunfos, porque ya lo dijo el míster el viernes en La Granja: "Si no ganas tres partidos seguidos es absurdo que se hable de otra cosa. No hay forma de acercarse arriba que no sea ganando partidos".

El reto no es baladí: son 16 puntos a recortar en 15 jornadas, lo que obliga a sumar de tres en tres y esperar el fallo de los rivales, y el Deportivo tiene a nueve equipos por delante suya en la clasificación. Pero esto es fútbol, es deporte y mientras las matemáticas no digan lo que ya dejan entrever hay que pelearlo, entre otras cosas porque siempre es más gratificante mirar hacia arriba en la clasificación que a la parte baja, ahora a 8 puntos.

Esa es la teoría, que queda bien bonita pero que hay que plasmar en el terreno de juego para que no sea el cuento de la lechera, ahora con el margen de error un poco más reducido tras la derrota en Ceuta y toca recuperar el terreno perdido en un partido de altos vuelos y de exigencia máxima, porque de nuevo el Deportivo juega fuera y encima toca derbi y visita al líder de la categoría, un Cádiz B que exprime y rentabiliza como pocos las áreas.

Los números del filial amarillo son para tenerlos muy en cuenta y Nene Montero y sus jugadores han estado preparando a conciencia la visita al líder dispuestos a darle una sorpresa y acabar con la racha de 14 partidos sin perder del Cádiz B. Para ello, el entrenador del Deportivo no puede contar con Amin, una de sus principales bazas en ataque y que se pierde el envite por acumulación de amonestaciones pero recupera a Piñero, que cumplió sanción la pasada jornada.

En la convocatoria, la nota positiva la protagoniza Ezequiel, azulino con pasado amarillo que vuelve a la lista tras dejar atrás su lesión de rodilla y que aunque no será titular podría tener minutos en El Rosal. Los 18 elegidos por Nene Montero para el asalto a un Rosal lleno de espinas son los porteros Fran y Lutzardo; los defensas Raúl, Gonzalo, Salas, Alberto Fernández, Dani y Ezequiel; los centrocampistas Alberto del Río, Isra, Piñero, David Narváez, Chata, Sergio Narváez y Naranjo; y los atacantes Yeray, Asier y Pedro Carrión.

En el once inicial azulino, Piñero recuperará su puesto en el flanco izquierdo y en el lateral derecho Nene deberá decidir entre Naranjo o Alberto Fernández. Más interrogantes plantea la ausencia de Amin en el centro del campo y al tratarse de un rival de la entidad del líder y en su campo no parece descabellado que el técnico apueste por acorazar el doble pivote con Isra y Raúl Fernández, con David Narváez y Chata en las bandas y Sergio Narváez en la mediapunta.

Alineaciones probables

Cádiz B: Cristian Arco, Iván Robles o Moi, Saturday o Moi, Cubero, Braganza, Sergio, Duarte, Javi Pérez, Peter, Tur y Seth Vega.

Xerez CD: Fran, Alberto Fernández o Naranjo, Salas, Dani, Piñero, Raúl Fernández, Isra, David Narváez, Sergio Narváez, Chata y Asier.

Árbitro: Gamero Castro (Sevilla).

Campo: El Rosal (16:00).