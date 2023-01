El Xerez CD confirma la salida del jerezano Daviti

El Xerez CD ha hecho oficial la marcha del defensa jerezano Daviti, que se ha convertido en la sexta baja del club tras de Maqueda, Lay, Nico, Sanlúcar y David Moreno. El lateral izquierdo, que había sido titular en gran parte de los encuentros, pero que no jugó ni en Puente Genil ni el domingo ante el Córdoba B, ha llegado a un acuerdo con la entidad para separar sus caminos.

El jugador se ha despedido de la afición con una carta a través de sus redes sociales, en la que le agradece el trato y le desea lo mejor para el futuro: "¡Hola xerecistas! Me da mucha pena escribir esto, pero bueno, al final esto es fútbol. Muchas gracias a todos por la forma en la que me tratasteis desde que llegué hasta el día de hoy. Me hubiese encantado seguir con vosotros hasta el final. Sólo quería daros las gracias porque desde el principio de temporada estabais con el equipo pasara lo que pasara, así que aquí estará un xerecista más siempre. Espero que consigáis lo que merecéis. Tarde o temprano llegará. Gracias Xerez!".

Mientras, el club publica en sus redes: "A lo largo de sus dos temporadas como azulino, el central ha participado en 27 partidos que se traducen en 2.064 minutos de juego, recibiendo un total de 8 cartulinas amarillas y formando parte de la defensa con menos goles encajados del Grupo X de Tercera en la 21-22.

El Xerez CD agradece los servicios prestados por el futbolista, además de desearle mucha suerte en sus próximos retos deportivos y personales".

Del mismo modo, la entidad sigue sin tramitar las fichas -no aparecen inscritas en la lista de la Andaluza- de los atacantes Álex de Rueda y Brian Martín de cara a la cita del domingo en Chapín (17:00) ante el Ciudad de Lucena, una cita vital de cara a sus aspiraciones de acercarse a la zona de play-off.

El rival se refuerza

El rival del Deportivo este domingo, el Ciudad de Lucena, tampoco se encuentra en su mejor momento y ha anunciado este jueves la incorporación del central Rafa Manosalva (Córdoba, 21 años de edad), que regresa al club y es su tercera incorporación tras la llegada de Diawará y Ricard. Manosalva llega procedente del Tarazona, cuadro aragonés del Grupo II de Segunda RFEF en el que fue titular hasta la séptima jornada. Por contra, se han marchado en las últimas horas dos futbolistas importantes, Alejandro Viedma y Ranchero.

Para el choque del domingo, Rafael Carrillo 'Falete' cuenta con dos bajas importantes en defensa. Manu Miquel se pierde lo que resta de temporada por una rotura de ligamentos en la rodilla de la que ya ha sido intervenido y Chucky sigue con problemas y no estará listo para la cita de Chapín.